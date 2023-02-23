https://ria.ru/20230223/remont-1854051797.html
Ремонт участка железной дороги в Крыму завершат за несколько часов
Ремонт участка железной дороги в Крыму завершат за несколько часов - РИА Новости, 23.02.2023
Ремонт участка железной дороги в Крыму завершат за несколько часов
Поврежденный участок железной дороги в Крыму отремонтируют за несколько часов, сообщил РИА Новости заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T22:23
2023-02-23T22:23
2023-02-23T22:23
происшествия
симферополь
севастополь
николай лукашенко
крымская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Поврежденный участок железной дороги в Крыму отремонтируют за несколько часов, сообщил РИА Новости заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Повреждение железнодорожного полотна в Крыму привело к задержке движения поездов и электричек на участке от Симферополя к Севастополю, сообщило ранее ГУМЧС региона. Повреждение железно-дорожного полотна обнаружено в Бахчисарайском районе в районе села Почтовое. "Ориентировочно в течение нескольких часов будут завершены технические работы и движение (поездов) будет открыто", – сказал агентству Лукашенко. На месте происшествия находятся ремонтные бригады Крымской железной дороги. Власти Крыма организовали бесплатную перевозку пассажиров поездов и электричек, задержанных из-за повреждения железнодорожного полотна, добавил министр.
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происшествия, симферополь, севастополь, николай лукашенко, крымская железная дорога
Происшествия, Симферополь, Севастополь, Николай Лукашенко, Крымская железная дорога
Ремонт участка железной дороги в Крыму завершат за несколько часов
Министр Лукашенко: ремонт участка железной дороги в Крыму завершат за несколько часов