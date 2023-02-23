https://ria.ru/20230223/radio-1853989904.html

В "России сегодня" дали совет Буданову насчет выступления на радио в Крыму

В "России сегодня" дали совет Буданову насчет выступления на радио в Крыму - РИА Новости, 23.02.2023

В "России сегодня" дали совет Буданову насчет выступления на радио в Крыму

В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" посоветовали немного подождать главе военной разведки Украины Кириллу Буданову, если у него есть желание выступить... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:18

2023-02-23T15:18

2023-02-23T15:18

россия

происшествия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" посоветовали немного подождать главе военной разведки Украины Кириллу Буданову, если у него есть желание выступить на радио "Спутник в Крыму". "Если Буданов так хочет выступить на радио "Спутник в Крыму", то ему нужно совсем немного подождать. Широко осветим трибунал над ним и всеми его подельниками", - заявили в пресс-службе. Ранее в четверг в редакции радиостанции РИА Новости сообщили, что в отношении "Спутника в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма была совершена информационная диверсия, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени Буданова с угрозами, при этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось. Вещание было оперативно прервано, а затем – восстановлено. Сведения радиостанции подтвердила заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Юлия Килик. По информации специалистов, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка. Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего в среду, заявили РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций, которая привела к тому, что в прямом эфире шли сигналы воздушной тревоги, может быть репетицией информационного теракта в отношении электронных СМИ России, приуроченного ко Дню защитника Отечества. По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идёт фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий. Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.

https://ria.ru/20230222/porazheniya-1853773994.html

https://ria.ru/20230223/terakt-1853921391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия