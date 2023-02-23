Рейтинг@Mail.ru
В "России сегодня" дали совет Буданову насчет выступления на радио в Крыму - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/radio-1853989904.html
В "России сегодня" дали совет Буданову насчет выступления на радио в Крыму
В "России сегодня" дали совет Буданову насчет выступления на радио в Крыму - РИА Новости, 23.02.2023
В "России сегодня" дали совет Буданову насчет выступления на радио в Крыму
В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" посоветовали немного подождать главе военной разведки Украины Кириллу Буданову, если у него есть желание выступить... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:18
2023-02-23T15:18
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102818/49/1028184964_0:293:2001:1418_1920x0_80_0_0_b3e1c275ce2b054b1de1a595f6e460d6.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" посоветовали немного подождать главе военной разведки Украины Кириллу Буданову, если у него есть желание выступить на радио "Спутник в Крыму". "Если Буданов так хочет выступить на радио "Спутник в Крыму", то ему нужно совсем немного подождать. Широко осветим трибунал над ним и всеми его подельниками", - заявили в пресс-службе. Ранее в четверг в редакции радиостанции РИА Новости сообщили, что в отношении "Спутника в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма была совершена информационная диверсия, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени Буданова с угрозами, при этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось. Вещание было оперативно прервано, а затем – восстановлено. Сведения радиостанции подтвердила заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Юлия Килик. По информации специалистов, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка. Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего в среду, заявили РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций, которая привела к тому, что в прямом эфире шли сигналы воздушной тревоги, может быть репетицией информационного теракта в отношении электронных СМИ России, приуроченного ко Дню защитника Отечества. По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идёт фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий. Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.
https://ria.ru/20230222/porazheniya-1853773994.html
https://ria.ru/20230223/terakt-1853921391.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102818/49/1028184964_0:105:2001:1605_1920x0_80_0_0_f3f2c9c6c502986c92bff5930ec41d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия
Россия, Происшествия
15:18 23.02.2023
 
В "России сегодня" дали совет Буданову насчет выступления на радио в Крыму

В "России сегодня" предложили Буданову подождать, чтобы выступить на радио в Крыму

© Fotolia / dmitrimarutaРабота радиостанции
Работа радиостанции - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Fotolia / dmitrimaruta
Работа радиостанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" посоветовали немного подождать главе военной разведки Украины Кириллу Буданову, если у него есть желание выступить на радио "Спутник в Крыму".
"Если Буданов так хочет выступить на радио "Спутник в Крыму", то ему нужно совсем немного подождать. Широко осветим трибунал над ним и всеми его подельниками", - заявили в пресс-службе.
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 16:06Специальная военная операция на Украине
Глава украинской военной разведки назвал главные поражения Киева
Ранее в четверг в редакции радиостанции РИА Новости сообщили, что в отношении "Спутника в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма была совершена информационная диверсия, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени Буданова с угрозами, при этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось. Вещание было оперативно прервано, а затем – восстановлено.
Сведения радиостанции подтвердила заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Юлия Килик.
По информации специалистов, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM.
Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка.
Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего в среду, заявили РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций, которая привела к тому, что в прямом эфире шли сигналы воздушной тревоги, может быть репетицией информационного теракта в отношении электронных СМИ России, приуроченного ко Дню защитника Отечества.
По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идёт фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий.
Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.
Хакер - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 07:21
Эксперты предупредили о возможном информационном теракте 23 февраля
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала