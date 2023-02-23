https://ria.ru/20230223/radio-1853973415.html

Вещание радио "Спутник в Крыму" восстановили

Вещание радио "Спутник в Крыму" восстановили - РИА Новости, 23.02.2023

Вещание радио "Спутник в Крыму" восстановили

Вещание радио "Спутник в Крыму", ранее прерванное из-за взлома эфира, восстановлено, сообщили РИА Новости в редакции радиостанции. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:32

2023-02-23T13:32

2023-02-23T13:47

республика крым

происшествия

россия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Вещание радио "Спутник в Крыму", ранее прерванное из-за взлома эфира, восстановлено, сообщили РИА Новости в редакции радиостанции."Наши технические специалисты подтвердили, что вещание радиостанции "Спутник в Крыму", прерванное сегодня из-за информационной диверсии, восстановлено" , - сказали в редакции.Ранее в четверг в редакции радиостанции РИА Новости сообщили, что в отношении "Спутника в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма была совершена информационная диверсия, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами, при этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось. Вещание было оперативно прервано.Сведения радиостанции подтвердила заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Юлия Килик.По информации специалистов, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM.Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка.Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего в среду, заявили РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций, которая привела к тому, что в прямом эфире шли сигналы воздушной тревоги, может быть репетицией информационного теракта в отношении электронных СМИ России, приуроченного ко Дню защитника Отечества.По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идет фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий.Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.

https://ria.ru/20221230/moshenniki-1842366030.html

https://ria.ru/20221103/khakery-1828988143.html

https://ria.ru/20230212/marochko-1851528688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, происшествия, россия