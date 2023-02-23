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В минобороны Украины заявили о скором получении систем ПВО Patriot и SAMP/T - РИА Новости, 23.02.2023
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В минобороны Украины заявили о скором получении систем ПВО Patriot и SAMP/T
В минобороны Украины заявили о скором получении систем ПВО Patriot и SAMP/T - РИА Новости, 23.02.2023
В минобороны Украины заявили о скором получении систем ПВО Patriot и SAMP/T
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в четверг заявила, что вскоре украинская армия получит системы ПВО Patriot и SAMP/T, которые способны... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:53
2023-02-23T15:53
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
дмитрий песков
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в четверг заявила, что вскоре украинская армия получит системы ПВО Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. "Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия… Вскоре получим системы Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Продолжаются дискуссии по самолетам, и это решение также будет положительным", - приводит слова Маляр пресс-служба минобороны Украины в Telegram-канале. По ее словам, украинская "армия де-факто стала армией НАТО", и киевский режим четко следует по пути евроатлантического вектора. Она отметила, что в течение года минобороны решало задачу обеспечения украинской армии оружием и боеприпасами. "Год назад мы получали в качестве помощи от партнеров пехотное оружие, но нам удалось добиться решений о предоставлении тяжелого оружия западного образца", - добавила она. США в декабре объявили о выделении Украине первой батареи Patriot, поставка которой произойдет в ближайшие несколько месяцев. Позднее о передаче Киеву Patriot сообщили Германия и Нидерланды. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230222/mariupol-1853779609.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Ситуация в ДНР и ЛНР
15:53 23.02.2023
 
В минобороны Украины заявили о скором получении систем ПВО Patriot и SAMP/T

Замминистра обороны Маляр: Украина в скором времени получит системы ПВО Patriot и SAMP/T

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Patriot"
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Patriot". Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в четверг заявила, что вскоре украинская армия получит системы ПВО Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты.
"Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия… Вскоре получим системы Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Продолжаются дискуссии по самолетам, и это решение также будет положительным", - приводит слова Маляр пресс-служба минобороны Украины в Telegram-канале.
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По ее словам, украинская "армия де-факто стала армией НАТО", и киевский режим четко следует по пути евроатлантического вектора. Она отметила, что в течение года минобороны решало задачу обеспечения украинской армии оружием и боеприпасами.
"Год назад мы получали в качестве помощи от партнеров пехотное оружие, но нам удалось добиться решений о предоставлении тяжелого оружия западного образца", - добавила она.
США в декабре объявили о выделении Украине первой батареи Patriot, поставка которой произойдет в ближайшие несколько месяцев. Позднее о передаче Киеву Patriot сообщили Германия и Нидерланды.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Чешский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 15:22
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В миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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