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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2023
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2023
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в четверг, в День защитника Отечества, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:09
2023-02-23T12:50
общество
россия
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, в День защитника Отечества, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов.Президент участвовал в церемонии вместе с ветеранами боевых действий, перед началом церемонии он пожал им руки. Среди них был отец Киприан (Валерий Бурков) - 65-летний Герой Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане. После начала спецоперации он посещает в госпиталях раненых военных для духовной и психологической поддержки.Также в церемонии участвовал герой РФ Николай Гаврилов, герой РФ и участник спецоперации Роман Черемухин, участник специальных операций в составе группы "Альфа" Сергей Милицкий, герой РФ, сенатор Дмитрий Перминов, а также активисты общественных патриотических организаций.После возложения венков, минуты молчания и исполнения государственного гимна президент пообщался с ветеранами боевых действий. В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр.Глава государства каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад.Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
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общество, россия, владимир путин, день защитника отечества
Общество, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
12:09 23.02.2023 (обновлено: 12:50 23.02.2023)
 
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены в День защитника Отечества
 Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены в День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены в День защитника Отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, в День защитника Отечества, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов.
Президент участвовал в церемонии вместе с ветеранами боевых действий, перед началом церемонии он пожал им руки. Среди них был отец Киприан (Валерий Бурков) - 65-летний Герой Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане. После начала спецоперации он посещает в госпиталях раненых военных для духовной и психологической поддержки.
Также в церемонии участвовал герой РФ Николай Гаврилов, герой РФ и участник спецоперации Роман Черемухин, участник специальных операций в составе группы "Альфа" Сергей Милицкий, герой РФ, сенатор Дмитрий Перминов, а также активисты общественных патриотических организаций.
После возложения венков, минуты молчания и исполнения государственного гимна президент пообщался с ветеранами боевых действий. В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр.
Глава государства каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад.
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День защитника Отечества
Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
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