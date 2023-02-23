https://ria.ru/20230223/putin-1853932807.html

В Британии назвали решение Путина, которое определит следующие десятилетие

В Британии назвали решение Путина, которое определит следующие десятилетие - РИА Новости, 23.02.2023

В Британии назвали решение Путина, которое определит следующие десятилетие

Решение президента России Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) изменит баланс сил в мире в ближайшее... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T09:28

2023-02-23T09:28

2023-02-23T11:38

россия

андрей келин

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие, заявил в эфире британской радиостанции LBC журналист Эндрю Марр. Кроме того, он утверждает, что посол России в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что Москва ни при каких обстоятельствах не будет применять ядерное оружие в конфликте на Украине. Также Марр назвал визит президента США Джо Байдена в Киев провокационным шагом. Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

https://ria.ru/20230221/putin-1853468685.html

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россия, андрей келин, владимир путин, в мире