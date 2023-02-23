https://ria.ru/20230223/putin-1853932807.html
В Британии назвали решение Путина, которое определит следующие десятилетие
В Британии назвали решение Путина, которое определит следующие десятилетие - РИА Новости, 23.02.2023
В Британии назвали решение Путина, которое определит следующие десятилетие
Решение президента России Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) изменит баланс сил в мире в ближайшее... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:28
2023-02-23T09:28
2023-02-23T11:38
россия
андрей келин
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие, заявил в эфире британской радиостанции LBC журналист Эндрю Марр. Кроме того, он утверждает, что посол России в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что Москва ни при каких обстоятельствах не будет применять ядерное оружие в конфликте на Украине. Также Марр назвал визит президента США Джо Байдена в Киев провокационным шагом. Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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россия, андрей келин, владимир путин, в мире
Россия, Андрей Келин, Владимир Путин, В мире
09:28 23.02.2023 (обновлено: 11:38 23.02.2023)
В Британии назвали решение Путина, которое определит следующие десятилетие
Журналист LBC Эндрю Марр считает, что решение Путина по ДСНВ изменит ближайшее десятилетие
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Решение президента России Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие, заявил в эфире британской радиостанции LBC
журналист Эндрю Марр.
"Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, но мы находимся только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире", — сказал он.
Кроме того, он утверждает, что посол России в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что Москва ни при каких обстоятельствах не будет применять ядерное оружие в конфликте на Украине. Также Марр назвал визит президента США Джо Байдена в Киев провокационным шагом.
Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".