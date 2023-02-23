https://ria.ru/20230223/puteshestviya-1853808402.html

Исследование показало, где россияне проведут февральские праздники

Исследование показало, где россияне проведут февральские праздники - РИА Новости, 23.02.2023

Исследование показало, где россияне проведут февральские праздники

Определены самые популярные маршруты для проведения длинных февральских выходных, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T06:56

2023-02-23T06:56

2023-02-23T06:56

туризм

туризм

новости - туризм

отдых в россии

23 февраля

москва

дубай

калининград

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Определены самые популярные маршруты для проведения длинных февральских выходных, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали бронирования авиабилетов с 18 по 26 февраля. Они отмечают, что 23 февраля в этом году выпал на четверг, но многие взяли дополнительные дни отпуска, чтобы устроить полноценный отдых.Жители Москвы чаще всего выбирают Сочи: в южный город оформлено 10,3 процента авиазаказов. На втором месте — Калининград: на него приходится 5,4 процента бронирований. Многие туристы решили полететь на Урал: доля Екатеринбурга составляет 3,9 процента. Также среди популярных направлений — Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Дубай и Махачкала. Эти города выбрали более трех процентов туристов.Из Санкт-Петербурга больше всего путешественников решили отправиться на праздники в Москву, куда забронировано 11,3 процента заказов. Чуть меньше туристов полетят в Сочи и Калининград, их доли — по 9,9 процента. Также востребованы Ереван и Дубай, куда оформлено по 4,5 процента заявок.Сочинцы активно едут в Москву — выходные там планируют провести 27,3 процента путешественников. В Стамбул отправятся 15 процентов, а в Ереван — 9,3 процента туристов. В пятерку самых востребованных вошли Дубай и Анталья, которые выбрали почти по девять процентов пользователей.У туристов из Минеральных Вод наиболее популярным направлением оказался Ереван. Из Махачкалы, Уфы, Самары, Казани, Калининграда и Екатеринбурга больше всего путешественников отправятся на праздники в Москву.

https://ria.ru/20230222/livan-1853738264.html

москва

дубай

калининград

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, отдых в россии, 23 февраля, москва, дубай, калининград