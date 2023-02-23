https://ria.ru/20230223/pushilin-1853911475.html
Советник Пушилина заявил о возможной попытке ВСУ атаковать ДНР 23 февраля
Советник Пушилина заявил о возможной попытке ВСУ атаковать ДНР 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2023
Советник Пушилина заявил о возможной попытке ВСУ атаковать ДНР 23 февраля
Украинские войска могут пытаться нанести удары по Донецкой Народной Республике 23 февраля, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T02:02
2023-02-23T02:02
2023-02-23T02:27
происшествия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
ян гагин
владимир зеленский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — РИА Новости. Украинские войска могут пытаться нанести удары по Донецкой Народной Республике 23 февраля, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Ранее Пушилин предупредил о возможной активизации украинских военных в праздничные дни, в связи с чем система ПВО работает в усиленном режиме. "То, что Денис Владимирович призывает граждан лишний раз не выходить на улицу, это абсолютно верно, потому что он глава воюющей республики, и он все время находится там", — сказал Гагин.Он добавил, что в отличие от Владимира Зеленского Пушилин не понаслышке знает о том, каково жить и работать в городе, который все время атакуют.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230222/mariupol-1853779609.html
https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853669686.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, владимир зеленский
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ян Гагин, Владимир Зеленский
02:02 23.02.2023 (обновлено: 02:27 23.02.2023)
Советник Пушилина заявил о возможной попытке ВСУ атаковать ДНР 23 февраля
Советник Пушилина Гагин: украинские войска могут пытаться нанести удары по ДНР 23 февраля