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Проект о жителях новых регионов, участвующих в СВО, внесут в ГД 27 февраля - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/proekt-1853975489.html
Проект о жителях новых регионов, участвующих в СВО, внесут в ГД 27 февраля
Проект о жителях новых регионов, участвующих в СВО, внесут в ГД 27 февраля - РИА Новости, 23.02.2023
Проект о жителях новых регионов, участвующих в СВО, внесут в ГД 27 февраля
Законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов готов и будет внесен в Госдуму 27 февраля, сообщил секретарь... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:41
2023-02-23T13:49
специальная военная операция на украине
госдума рф
андрей турчак
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов готов и будет внесен в Госдуму 27 февраля, сообщил секретарь генсовета "Единой России", руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что вопрос о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов будет решён, это в том числе относится и к участникам народной милиции ЛНР и народного ополчения ДНР, закончивших службу по ранению до присоединения этих районов к России."Этот вопрос мы отразили в первом докладе рабочей группы президенту. И он его поддержал. Соответствующий законопроект готов и 27 февраля будет внесен в Госдуму", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Он отметил, что речь идет о тех ополченцах, кто входил в воинские формирования ЛНР и ДНР "и с оружием в руках принимал участие в боевых действиях на стороне республик до момента их вхождения в состав РФ"."Рассчитываем, что он будет принят в кратчайшие сроки, чтобы ветераны войны на Донбассе и члены их семей могли получать все положенные меры поддержки наравне с другими участниками СВО", - заключил политик.
https://ria.ru/20230223/veterany-1853965724.html
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госдума рф, андрей турчак, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Андрей Турчак, Безопасность
13:41 23.02.2023 (обновлено: 13:49 23.02.2023)
 
Проект о жителях новых регионов, участвующих в СВО, внесут в ГД 27 февраля

Турчак: проект о статусе жителей новых регионов, участвующих в СВО, внесут в ГД 27 февраля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов готов и будет внесен в Госдуму 27 февраля, сообщил секретарь генсовета "Единой России", руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что вопрос о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов будет решён, это в том числе относится и к участникам народной милиции ЛНР и народного ополчения ДНР, закончивших службу по ранению до присоединения этих районов к России.
"Этот вопрос мы отразили в первом докладе рабочей группы президенту. И он его поддержал. Соответствующий законопроект готов и 27 февраля будет внесен в Госдуму", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что речь идет о тех ополченцах, кто входил в воинские формирования ЛНР и ДНР "и с оружием в руках принимал участие в боевых действиях на стороне республик до момента их вхождения в состав РФ".
"Рассчитываем, что он будет принят в кратчайшие сроки, чтобы ветераны войны на Донбассе и члены их семей могли получать все положенные меры поддержки наравне с другими участниками СВО", - заключил политик.
Путин о присвоении статуса ветерана участникам СВО из новых регионов
Вчера, 13:00Специальная военная операция на Украине
Путин пообещал дать статус ветерана участникам СВО из новых регионов
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФАндрей ТурчакБезопасность
 
 
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