https://ria.ru/20230223/proekt-1853975489.html

Проект о жителях новых регионов, участвующих в СВО, внесут в ГД 27 февраля

Проект о жителях новых регионов, участвующих в СВО, внесут в ГД 27 февраля - РИА Новости, 23.02.2023

Проект о жителях новых регионов, участвующих в СВО, внесут в ГД 27 февраля

Законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов готов и будет внесен в Госдуму 27 февраля, сообщил секретарь... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:41

2023-02-23T13:41

2023-02-23T13:49

специальная военная операция на украине

госдума рф

андрей турчак

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов готов и будет внесен в Госдуму 27 февраля, сообщил секретарь генсовета "Единой России", руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что вопрос о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов будет решён, это в том числе относится и к участникам народной милиции ЛНР и народного ополчения ДНР, закончивших службу по ранению до присоединения этих районов к России."Этот вопрос мы отразили в первом докладе рабочей группы президенту. И он его поддержал. Соответствующий законопроект готов и 27 февраля будет внесен в Госдуму", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Он отметил, что речь идет о тех ополченцах, кто входил в воинские формирования ЛНР и ДНР "и с оружием в руках принимал участие в боевых действиях на стороне республик до момента их вхождения в состав РФ"."Рассчитываем, что он будет принят в кратчайшие сроки, чтобы ветераны войны на Донбассе и члены их семей могли получать все положенные меры поддержки наравне с другими участниками СВО", - заключил политик.

https://ria.ru/20230223/veterany-1853965724.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, андрей турчак, безопасность