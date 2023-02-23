13:41 23.02.2023 (обновлено: 13:49 23.02.2023)
Проект о жителях новых регионов, участвующих в СВО, внесут в ГД 27 февраля
Турчак: проект о статусе жителей новых регионов, участвующих в СВО, внесут в ГД 27 февраля
Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Законопроект о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов готов и будет внесен в Госдуму 27 февраля, сообщил секретарь генсовета "Единой России", руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что вопрос о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов будет решён, это в том числе относится и к участникам народной милиции ЛНР и народного ополчения ДНР, закончивших службу по ранению до присоединения этих районов к России.
"Этот вопрос мы отразили в первом докладе рабочей группы президенту. И он его поддержал. Соответствующий законопроект готов и 27 февраля будет внесен в Госдуму", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что речь идет о тех ополченцах, кто входил в воинские формирования ЛНР и ДНР "и с оружием в руках принимал участие в боевых действиях на стороне республик до момента их вхождения в состав РФ".
"Рассчитываем, что он будет принят в кратчайшие сроки, чтобы ветераны войны на Донбассе и члены их семей могли получать все положенные меры поддержки наравне с другими участниками СВО", - заключил политик.