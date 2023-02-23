https://ria.ru/20230223/pridnestrove-1853964584.html

В Приднестровье заявили о готовности реагировать на любые провокации

В Приднестровье заявили о готовности реагировать на любые провокации - РИА Новости, 23.02.2023

В Приднестровье заявили о готовности реагировать на любые провокации

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, коллективный руководящий орган миротворческой операции) от Приднестровья Олег Беляков в беседе с РИА... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:51

2023-02-23T12:51

2023-02-23T12:51

в мире

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

молдавия

россия

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ТИРАСПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, коллективный руководящий орган миротворческой операции) от Приднестровья Олег Беляков в беседе с РИА Новости заявил, что в непризнанной республике готовы адекватно реагировать на любые провокации. Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. "Появившиеся предупреждения вызывают большую обеспокоенность. Наши силовые органы достаточно слаженно взаимодействуют, хладнокровно и взвешенно оценивают ситуацию вокруг республики. Если кто-то рассчитывает на панику, то ее среди жителей и приднестровских силовиков нет. Еще раз подтверждаю, что проводимая в регионе совместная миротворческая операция, имеющая международный статус, является надежным гарантом мира и безопасности. Любые посягательства на миротворцев будут представлять собой преступление, которому нет оправдания", - сказал Беляков. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230220/pridnestrove-1853122011.html

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853956437.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), молдавия, россия