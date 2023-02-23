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В Приднестровье заявили о готовности реагировать на любые провокации - РИА Новости, 23.02.2023
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В Приднестровье заявили о готовности реагировать на любые провокации
В Приднестровье заявили о готовности реагировать на любые провокации - РИА Новости, 23.02.2023
В Приднестровье заявили о готовности реагировать на любые провокации
Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, коллективный руководящий орган миротворческой операции) от Приднестровья Олег Беляков в беседе с РИА... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:51
2023-02-23T12:51
в мире
олег беляков
объединенная контрольная комиссия (окк)
молдавия
россия
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ТИРАСПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, коллективный руководящий орган миротворческой операции) от Приднестровья Олег Беляков в беседе с РИА Новости заявил, что в непризнанной республике готовы адекватно реагировать на любые провокации. Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. "Появившиеся предупреждения вызывают большую обеспокоенность. Наши силовые органы достаточно слаженно взаимодействуют, хладнокровно и взвешенно оценивают ситуацию вокруг республики. Если кто-то рассчитывает на панику, то ее среди жителей и приднестровских силовиков нет. Еще раз подтверждаю, что проводимая в регионе совместная миротворческая операция, имеющая международный статус, является надежным гарантом мира и безопасности. Любые посягательства на миротворцев будут представлять собой преступление, которому нет оправдания", - сказал Беляков. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230220/pridnestrove-1853122011.html
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853956437.html
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в мире, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), молдавия, россия
В мире, Олег Беляков, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), Молдавия, Россия
12:51 23.02.2023
 
В Приднестровье заявили о готовности реагировать на любые провокации

Сопредседатель ОКК: в Приднестровье готовы адекватно реагировать на любые провокации

© РИА Новости / Артем Кулекин / Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, коллективный руководящий орган миротворческой операции) от Приднестровья Олег Беляков в беседе с РИА Новости заявил, что в непризнанной республике готовы адекватно реагировать на любые провокации.
Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*.
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"Появившиеся предупреждения вызывают большую обеспокоенность. Наши силовые органы достаточно слаженно взаимодействуют, хладнокровно и взвешенно оценивают ситуацию вокруг республики. Если кто-то рассчитывает на панику, то ее среди жителей и приднестровских силовиков нет. Еще раз подтверждаю, что проводимая в регионе совместная миротворческая операция, имеющая международный статус, является надежным гарантом мира и безопасности. Любые посягательства на миротворцев будут представлять собой преступление, которому нет оправдания", - сказал Беляков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
*Запрещенная в России террористическая организация
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В миреОлег БеляковОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)МолдавияРоссия
 
 
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