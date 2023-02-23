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Дети мобилизованных из Приамурья бесплатно отдохнут в лагерях - РИА Новости, 23.02.2023
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Амурская область
https://ria.ru/20230223/priamure-1853929173.html
Дети мобилизованных из Приамурья бесплатно отдохнут в лагерях
Дети мобилизованных из Приамурья бесплатно отдохнут в лагерях - РИА Новости, 23.02.2023
Дети мобилизованных из Приамурья бесплатно отдохнут в лагерях
Дети мобилизованных участников спецоперации из Приамурья во время летней оздоровительной компании смогут бесплатно отдохнуть в загородных и пришкольных лагерях, РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T08:54
2023-02-23T08:54
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
владимир константинов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 фев – РИА Новости. Дети мобилизованных участников спецоперации из Приамурья во время летней оздоровительной компании смогут бесплатно отдохнуть в загородных и пришкольных лагерях, а студентам колледжей с февраля будет выплачиваться стипендия 2 тысячи рублей, сообщает правительство Амурской области. Меры поддержки семей участников спецоперации обсудили на заседании регионального правительства. Губернатор Василий Орлов отметил, что в Амурской области работа организована на должном уровне. За каждой семьей закреплен куратор, который помогает оперативно решать любые вопросы: от мелкого ремонта до оформления документов. Опыт региона будет способствовать созданию отделения государственного фонда. "Мы разработали 11 мер поддержки детей участников СВО. Часть уже успешно реализуем, часть только предстоит. Задача профильных министерств и глав - рассказать семьям обо всех возможностях. Например, о том, что дети могут бесплатно отдохнуть в оздоровительных лагерях. Начинать собирать заявления от желающих нужно уже сейчас. С каждой семьей проработать индивидуально", - сказал Орлов.Кроме того, в Амурской области детей участников СВО без очереди принимают в дошкольные учреждения и школы, у выпускников есть возможность вне конкурса поступить в региональные колледжи. Семьи мобилизованных участников СВО получают 100% компенсацию родительской платы за детские сады, за обучение в ссузах и вузах, а также за проезд в общественном транспорте. Кружки и секции в государственных и муниципальных образовательных организациях области для детей бесплатны, также как питание в школах. А с февраля детям мобилизованных участников СВО, обучающимся в колледжах Амурской области, будет выплачиваться стипендия в размере 2 тысяч рублей. "На сегодняшний день принято около 160 заявлений на предоставление этой стипендии. Также для детей участников СВО мы снизили на 70% плату за обучение в кадетском корпусе имени Героя Советского Союза генерал-майора Юрия Викторовича Кузнецова. Этой мерой смогут воспользоваться дети мобилизованных, которые будут зачисляться в учреждение с 1 сентября 2023 года", - сказала зампред правительства - министр образования и науки области Светлана Яковлева. Как отмечают в правительстве Приамурья, в муниципалитетах индивидуальная работа с семьями также выстроена хорошо. Как сообщил на совещании глава города Свободный Владимир Константинов, за каждой семьей закреплен куратор из членов городского оперштаба. "Семьи участников СВО получают все региональные меры поддержки. С ними активно работают социальные учреждения, расположенные на территории города. Две семьи, где воспитываются дети инвалиды, посещают отделение реабилитации для детей с ограниченными возможностями; 14 семей консультирует психолог; одному пожилому человеку оказывают социальные услуги на дому. Никто на территории города не остается без внимания", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20221227/svo-1841577615.html
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общество, амурская область, василий орлов (губернатор), владимир константинов
Амурская область, Общество, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Владимир Константинов
08:54 23.02.2023
 
Дети мобилизованных из Приамурья бесплатно отдохнут в лагерях

Дети мобилизованных из Приамурья бесплатно отдохнут в загородных и школьных лагерях

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкДети в летнем лагере у костра
Дети в летнем лагере у костра - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Дети в летнем лагере у костра. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 фев – РИА Новости. Дети мобилизованных участников спецоперации из Приамурья во время летней оздоровительной компании смогут бесплатно отдохнуть в загородных и пришкольных лагерях, а студентам колледжей с февраля будет выплачиваться стипендия 2 тысячи рублей, сообщает правительство Амурской области.
Меры поддержки семей участников спецоперации обсудили на заседании регионального правительства. Губернатор Василий Орлов отметил, что в Амурской области работа организована на должном уровне. За каждой семьей закреплен куратор, который помогает оперативно решать любые вопросы: от мелкого ремонта до оформления документов. Опыт региона будет способствовать созданию отделения государственного фонда.
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"Мы разработали 11 мер поддержки детей участников СВО. Часть уже успешно реализуем, часть только предстоит. Задача профильных министерств и глав - рассказать семьям обо всех возможностях. Например, о том, что дети могут бесплатно отдохнуть в оздоровительных лагерях. Начинать собирать заявления от желающих нужно уже сейчас. С каждой семьей проработать индивидуально", - сказал Орлов.
Кроме того, в Амурской области детей участников СВО без очереди принимают в дошкольные учреждения и школы, у выпускников есть возможность вне конкурса поступить в региональные колледжи. Семьи мобилизованных участников СВО получают 100% компенсацию родительской платы за детские сады, за обучение в ссузах и вузах, а также за проезд в общественном транспорте. Кружки и секции в государственных и муниципальных образовательных организациях области для детей бесплатны, также как питание в школах. А с февраля детям мобилизованных участников СВО, обучающимся в колледжах Амурской области, будет выплачиваться стипендия в размере 2 тысяч рублей.
"На сегодняшний день принято около 160 заявлений на предоставление этой стипендии. Также для детей участников СВО мы снизили на 70% плату за обучение в кадетском корпусе имени Героя Советского Союза генерал-майора Юрия Викторовича Кузнецова. Этой мерой смогут воспользоваться дети мобилизованных, которые будут зачисляться в учреждение с 1 сентября 2023 года", - сказала зампред правительства - министр образования и науки области Светлана Яковлева.
Как отмечают в правительстве Приамурья, в муниципалитетах индивидуальная работа с семьями также выстроена хорошо. Как сообщил на совещании глава города Свободный Владимир Константинов, за каждой семьей закреплен куратор из членов городского оперштаба.
"Семьи участников СВО получают все региональные меры поддержки. С ними активно работают социальные учреждения, расположенные на территории города. Две семьи, где воспитываются дети инвалиды, посещают отделение реабилитации для детей с ограниченными возможностями; 14 семей консультирует психолог; одному пожилому человеку оказывают социальные услуги на дому. Никто на территории города не остается без внимания", - подчеркнул Константинов.
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Амурская областьОбществоАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Владимир Константинов
 
 
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