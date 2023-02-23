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На Кипре День защитника Отечества отметили массовым мероприятием

На Кипре День защитника Отечества отметили массовым мероприятием - РИА Новости, 23.02.2023

На Кипре День защитника Отечества отметили массовым мероприятием

Массовое мероприятие, приуроченное к российскому государственному празднику - Дню защитника Отечества, прошло на Кипре в городе Лимасол у здания почётного... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T22:09

2023-02-23T22:09

2023-02-23T22:09

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АФИНЫ, 23 фев - РИА Новости. Массовое мероприятие, приуроченное к российскому государственному празднику - Дню защитника Отечества, прошло на Кипре в городе Лимасол у здания почётного консульства России, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников Кипра. "В нем приняли участие десятки кипрских общественных деятелей и соотечественников, проживающих на Кипре. Площадка перед консульством наполнилась флагами России и цветами в цвете российского триколора. Накануне вдоль трассы и прилегающей улицы у консульства на всеобщее обозрение были установлены билборды с красочной экспозицией "Защитники России - народам Мира", на которых представлена славная история России, в том числе и современные события, цитаты российских и кипрских политиков, в том числе и из послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, из истории отношений России и Кипра", - сообщили в Координационном совете российских соотечественников Кипра. Акцию открыл молебен у иконы "Троица Новозаветная Отечество", специально изготовленную к этому дню Молодёжным клубом российских соотечественников Кипра. Молебен провел отец Виктор по благословению Русской Православной Церкви. Председатель Координационного совета российских соотечественников Дмитрий Апраксин, процитировав слова президента России Владимира Путина в своем выступлении, сказал: "При защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории — весь наш народ является защитником Отечества". Поэтому защитниками Отечества становятся все, кому не безразлична его судьба". Кипрский активист и член Экспертного совета КСРС Микис Филаниотис сказал, что кипрский народ в большинстве своем с Россией, что киприоты уверены: абсолютное зло на этой планете - это США и англосаксы. Он высказал поддержку СВО, проводимую Россией, и пожелал ей победы. Христос Михаилидес, активист Общества Дружбы Кипр-Россия, обратившись к воинам Российской Армии призвал: "Работайте, братья! Кипр с вами!" Участник всех патриотических акций в поддержку России на Кипре Алексей Смирнов призвал всех соотечественников и киприотов объединиться вокруг президента России во имя общей победы. Поэтесса Татьяна Роденкова прочла свои стихи, специально написанные к этому торжеству. Микис Филаниотис перевел их на греческий язык. "Запад врал о мире, но готовился к агрессии и сегодня открыто признается в этом ничуть не стесняясь. Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России. Но Запад просчитался", - сказала член КСРС Немсида Крупенникова. Мероприятие закончилось совместным исполнением гимна России. Организатором мероприятия выступил Координационный совет российских соотечественников Республики Кипр при поддержке почётного консула РФ в Республике Кипр Георгиоса Продрому. Безопасность обеспечивала полиция Кипра.

https://ria.ru/20230223/teatr-1854018040.html

https://ria.ru/20230223/den-1853979764.html

https://ria.ru/20230223/zaschitniki-1853425123.html

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в мире, россия, лимасол (район), кипр, владимир путин, алексей смирнов (политик) , русская православная церковь