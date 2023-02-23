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К празднику 23 февраля вернулся первоначальный смысл, заявил Развожаев - РИА Новости, 23.02.2023
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К празднику 23 февраля вернулся первоначальный смысл, заявил Развожаев
К празднику 23 февраля вернулся первоначальный смысл, заявил Развожаев - РИА Новости, 23.02.2023
К празднику 23 февраля вернулся первоначальный смысл, заявил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с началом спецоперации на Украине к празднику 23 февраля вернулся первоначальный смысл. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T10:22
2023-02-23T10:22
безопасность
михаил развожаев
севастополь
россия
вооруженные силы рф
день защитника отечества
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с началом спецоперации на Украине к празднику 23 февраля вернулся первоначальный смысл. В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. "Теперь этому дню вернулся первоначальный смысл. Наши защитники вот уже год на переднем крае битвы с неонацистами. Мы молимся о каждом воине. Обращаем к вам слова искренней благодарности и восхищения вашей смелостью, решимостью и человечностью, которая присуща нашим воинам. Пусть ангел-хранитель бережет вас всегда, а мы ждём дома с Победой", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что для Севастополя 23 февраля значим еще и тем, что девять лет назад в городе на площади Нахимова прошел митинг Народной воли, положивший начало Русской весне, которая ознаменовалась воссоединением Крыма с Россией. "Девять лет в масштабах истории - невеликий срок, а для нас - целая жизнь. Дети, родившиеся весной 2014 года в Севастополе, оканчивают начальную школу. Весной 2014 года вся страна помогала нам: даже самые далекие регионы присылали коммунальную технику, медицинскую и гуманитарную помощь. Это главное отличительное качество нашего народа: сплотиться в сложную минуту", - подчеркнул Развожаев. По его словам, сегодня перед всеми стоит общая задача - отстоять Россию, чего бы это ни стоило. "С начавшегося девять лет назад пути к возрождению нельзя сворачивать, как бы тяжело ни было. У нас нет другой дороги, кроме как в великое будущее, и правда на нашей стороне. Не устану благодарить каждого из вас, кто включился в эту работу. Новые вызовы требуют от нас единства, и не сомневаюсь, что мы справимся", - отметил губернатор. Праздник 23 февраля зародился в СССР; тогда он ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Советская историография связывала приурочивание чествования военных к этой дате с событиями 1918 года: 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совет народных комиссаров во главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 11 февраля (29 января по старому стилю) – Рабоче-Крестьянского Красного Флота. В обстановке наступления войск германского империализма на Советскую Россию 22 февраля был опубликован декрет-воззвание "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, на которых людей призывали встать на защиту Отечества от наступавших германских войск. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом формирования ее отрядов и частей.
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севастополь
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безопасность, михаил развожаев, севастополь, россия, вооруженные силы рф, день защитника отечества
Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь, Россия, Вооруженные силы РФ, День защитника Отечества
10:22 23.02.2023
 
К празднику 23 февраля вернулся первоначальный смысл, заявил Развожаев

Развожаев: после начала спецоперации к празднику 23 февраля вернулся первоначальный смысл

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с началом спецоперации на Украине к празднику 23 февраля вернулся первоначальный смысл.
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Артиллеристы соединения Южного военного округа производят залп из пушек ЗиС-3 во время акции Выстрел памяти на Мамаевом кургане в честь Дня защитника Отечества в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
01:15
День защитника Отечества
"Теперь этому дню вернулся первоначальный смысл. Наши защитники вот уже год на переднем крае битвы с неонацистами. Мы молимся о каждом воине. Обращаем к вам слова искренней благодарности и восхищения вашей смелостью, решимостью и человечностью, которая присуща нашим воинам. Пусть ангел-хранитель бережет вас всегда, а мы ждём дома с Победой", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что для Севастополя 23 февраля значим еще и тем, что девять лет назад в городе на площади Нахимова прошел митинг Народной воли, положивший начало Русской весне, которая ознаменовалась воссоединением Крыма с Россией.
"Девять лет в масштабах истории - невеликий срок, а для нас - целая жизнь. Дети, родившиеся весной 2014 года в Севастополе, оканчивают начальную школу. Весной 2014 года вся страна помогала нам: даже самые далекие регионы присылали коммунальную технику, медицинскую и гуманитарную помощь. Это главное отличительное качество нашего народа: сплотиться в сложную минуту", - подчеркнул Развожаев.
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По его словам, сегодня перед всеми стоит общая задача - отстоять Россию, чего бы это ни стоило. "С начавшегося девять лет назад пути к возрождению нельзя сворачивать, как бы тяжело ни было. У нас нет другой дороги, кроме как в великое будущее, и правда на нашей стороне. Не устану благодарить каждого из вас, кто включился в эту работу. Новые вызовы требуют от нас единства, и не сомневаюсь, что мы справимся", - отметил губернатор.
Праздник 23 февраля зародился в СССР; тогда он ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Советская историография связывала приурочивание чествования военных к этой дате с событиями 1918 года: 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совет народных комиссаров во главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 11 февраля (29 января по старому стилю) – Рабоче-Крестьянского Красного Флота. В обстановке наступления войск германского империализма на Советскую Россию 22 февраля был опубликован декрет-воззвание "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, на которых людей призывали встать на защиту Отечества от наступавших германских войск. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом формирования ее отрядов и частей.
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БезопасностьМихаил РазвожаевСевастопольРоссияВооруженные силы РФДень защитника Отечества
 
 
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