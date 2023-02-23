https://ria.ru/20230223/prazdnik-1853932930.html

Володин рассказал, кого надо поздравлять с Днем защитника Отечества

Володин рассказал, кого надо поздравлять с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023

Володин рассказал, кого надо поздравлять с Днем защитника Отечества

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поздравлять с Днем защитника Отечества солдат и офицеров, их матерей, жён и детей, всех, кто преданно служит России. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T09:28

2023-02-23T09:28

2023-02-23T09:35

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поздравлять с Днем защитника Отечества солдат и офицеров, их матерей, жён и детей, всех, кто преданно служит России. Спикер Госдумы пожелал защитникам Отечества здоровья и всего самого доброго. "Этот праздник не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок", - добавил он.

https://ria.ru/20230223/zaschitniki-1853425123.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, день защитника отечества