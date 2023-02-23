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Володин рассказал, кого надо поздравлять с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
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Володин рассказал, кого надо поздравлять с Днем защитника Отечества
Володин рассказал, кого надо поздравлять с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
Володин рассказал, кого надо поздравлять с Днем защитника Отечества
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поздравлять с Днем защитника Отечества солдат и офицеров, их матерей, жён и детей, всех, кто преданно служит России. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:28
2023-02-23T09:35
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поздравлять с Днем защитника Отечества солдат и офицеров, их матерей, жён и детей, всех, кто преданно служит России. Спикер Госдумы пожелал защитникам Отечества здоровья и всего самого доброго. "Этот праздник не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок", - добавил он.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, день защитника отечества
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День защитника Отечества
09:28 23.02.2023 (обновлено: 09:35 23.02.2023)
 
Володин рассказал, кого надо поздравлять с Днем защитника Отечества

Володин предложил поздравлять с Днем защитника Отечества всех, кто преданно служит России

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поздравлять с Днем защитника Отечества солдат и офицеров, их матерей, жён и детей, всех, кто преданно служит России.
"В День защитника Отечества правильно чествовать наших солдат и офицеров, их матерей, жён, детей. Тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьёт одежду, выращивает хлеб. И мужчин, и женщин. Всех, кто преданно служит России", - написал Володин в своем Телеграм-канале.
Спикер Госдумы пожелал защитникам Отечества здоровья и всего самого доброго.
"Этот праздник не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок", - добавил он.
Артиллеристы соединения Южного военного округа производят залп из пушек ЗиС-3 во время акции Выстрел памяти на Мамаевом кургане в честь Дня защитника Отечества в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
01:15
День защитника Отечества
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФДень защитника Отечества
 
 
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