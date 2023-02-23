https://ria.ru/20230223/prazdnik-1853932930.html
Володин рассказал, кого надо поздравлять с Днем защитника Отечества
Володин рассказал, кого надо поздравлять с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
Володин рассказал, кого надо поздравлять с Днем защитника Отечества
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поздравлять с Днем защитника Отечества солдат и офицеров, их матерей, жён и детей, всех, кто преданно служит России. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:28
2023-02-23T09:28
2023-02-23T09:35
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поздравлять с Днем защитника Отечества солдат и офицеров, их матерей, жён и детей, всех, кто преданно служит России. Спикер Госдумы пожелал защитникам Отечества здоровья и всего самого доброго. "Этот праздник не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок", - добавил он.
https://ria.ru/20230223/zaschitniki-1853425123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, день защитника отечества
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День защитника Отечества
09:28 23.02.2023 (обновлено: 09:35 23.02.2023)
Володин рассказал, кого надо поздравлять с Днем защитника Отечества
Володин предложил поздравлять с Днем защитника Отечества всех, кто преданно служит России