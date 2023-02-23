https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853984024.html

Путин поздравил участницу Сталинградской битвы, живущую в Абхазии

Путин поздравил участницу Сталинградской битвы, живущую в Абхазии - РИА Новости, 23.02.2023

Путин поздравил участницу Сталинградской битвы, живущую в Абхазии

Президент России Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму единственной проживающей в Абхазии участнице Сталинградской битвы Валентине Шульгиной,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:43

2023-02-23T14:43

2023-02-23T14:43

россия

абхазия

владимир путин

общество

великая отечественная война (1941-1945)

сталинградская битва (1942-1943)

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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму единственной проживающей в Абхазии участнице Сталинградской битвы Валентине Шульгиной, которой в этом году исполнился 101 год, по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в этом сражении. Телеграмму и букет цветов Валентине Шульгиной передал представитель посольства России в Абхазии. "Уважаемая Валентина Ефимовна! Поздравляю Вас с годовщиной Сталинградской битвы. Восемьдесят лет назад на берегах Волги в крупнейшем сражении Второй мировой войны воочию проявились мужество бойцов и командиров Красной Армии, профессионализм и талант полководцев. Вы, защитники Сталинграда, одолели жестокого и беспощадного врага, положили начало коренному перелому в ходе войны, открыли путь на Берлин, к Великой Победе. Ваш подвиг останется в веках, будет служить для грядущих поколений высочайшим мерилом нравственности, любви к Отечеству. От души желаю Вам здоровья и всего наилучшего", говорится в поздравительной телеграмме, которую зачитал ветерану представитель посольства. Ранее Валентину Шульгину поздравил оркестр российской военной базы. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом. Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

https://ria.ru/20230202/volgograd-1849185490.html

https://ria.ru/20230202/tashkent-1849211236.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, абхазия, владимир путин, общество, великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943)