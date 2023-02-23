Путин поздравил участницу Сталинградской битвы, живущую в Абхазии
Путин поздравил 101-летнюю участницу Сталинградской битвы, живущую в Абхазии
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму единственной проживающей в Абхазии участнице Сталинградской битвы Валентине Шульгиной, которой в этом году исполнился 101 год, по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в этом сражении.
Телеграмму и букет цветов Валентине Шульгиной передал представитель посольства России в Абхазии.
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"Уважаемая Валентина Ефимовна! Поздравляю Вас с годовщиной Сталинградской битвы. Восемьдесят лет назад на берегах Волги в крупнейшем сражении Второй мировой войны воочию проявились мужество бойцов и командиров Красной Армии, профессионализм и талант полководцев. Вы, защитники Сталинграда, одолели жестокого и беспощадного врага, положили начало коренному перелому в ходе войны, открыли путь на Берлин, к Великой Победе. Ваш подвиг останется в веках, будет служить для грядущих поколений высочайшим мерилом нравственности, любви к Отечеству. От души желаю Вам здоровья и всего наилучшего", говорится в поздравительной телеграмме, которую зачитал ветерану представитель посольства.
Ранее Валентину Шульгину поздравил оркестр российской военной базы.
До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.
Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.
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