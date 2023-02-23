https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853942856.html

Пушилин и Пасечник поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества

Пушилин и Пасечник поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023

Пушилин и Пасечник поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества

Врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили ветеранов и действующих военнослужащих с Днем защитника Отечества,... РИА Новости, 23.02.2023

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2023-02-23T10:45

2023-02-23T10:45

россия

донбасс

леонид пасечник

денис пушилин

луганская народная республика

донецкая народная республика

день защитника отечества

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ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 23 фев – РИА Новости. Врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили ветеранов и действующих военнослужащих с Днем защитника Отечества, отметив их роль в воссоединении Донбасса с Россией. "В дни ожесточенных сражений с киевским преступным режимом дата 23 февраля имеет для нас особенное значение. Лучшие сыновья Донбасса в составе Российской армии бьются за родную землю, за будущее нашей большой страны, за наше право на жизнь. Мы много прошли и сделали. Мы добились главного – вернулись на Родину. Донецкая Народная Республика стала частью России благодаря усилиям каждого из вас", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он также отметил, что военнослужащие проявили и продолжают проявлять "всю силу русского характера, честь и мужество, ежедневный героизм". Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в свою очередь отметил, что ратный труд воинов был в почете испокон веков. Он назвал защиту семьи, дома и родины священным долгом перед дедами и прадедами, отстоявшими и сохранившими эту землю. "В дни, когда Донбасс сотрясали обстрелы противника, тысячи мужчин и женщин, не раздумывая, встали на оборону Отчизны. Продолжая славные боевые традиции предков, участники специальной военной операции доблестно освобождают исконно русскую землю, громя ненавистного врага", - написал Пасечник в своем телеграм-канале, поблагодарив военнослужащих. День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистане. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года как День Советской Армии и Военно-морского флота. После распада Советского Союза отмечается в России как День защитника Отечества, и является днем воинской славы России.

https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853916935.html

https://ria.ru/20230223/prazdnik-1853939891.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, леонид пасечник, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, день защитника отечества