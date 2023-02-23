Рейтинг@Mail.ru
Пушилин и Пасечник поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853942856.html
Пушилин и Пасечник поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества
Пушилин и Пасечник поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
Пушилин и Пасечник поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества
Врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили ветеранов и действующих военнослужащих с Днем защитника Отечества,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T10:45
2023-02-23T10:45
россия
донбасс
леонид пасечник
денис пушилин
луганская народная республика
донецкая народная республика
день защитника отечества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811214959_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bcbf61443f33cc5af5e2543a6f58717.jpg
ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 23 фев – РИА Новости. Врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили ветеранов и действующих военнослужащих с Днем защитника Отечества, отметив их роль в воссоединении Донбасса с Россией. "В дни ожесточенных сражений с киевским преступным режимом дата 23 февраля имеет для нас особенное значение. Лучшие сыновья Донбасса в составе Российской армии бьются за родную землю, за будущее нашей большой страны, за наше право на жизнь. Мы много прошли и сделали. Мы добились главного – вернулись на Родину. Донецкая Народная Республика стала частью России благодаря усилиям каждого из вас", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он также отметил, что военнослужащие проявили и продолжают проявлять "всю силу русского характера, честь и мужество, ежедневный героизм". Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в свою очередь отметил, что ратный труд воинов был в почете испокон веков. Он назвал защиту семьи, дома и родины священным долгом перед дедами и прадедами, отстоявшими и сохранившими эту землю. "В дни, когда Донбасс сотрясали обстрелы противника, тысячи мужчин и женщин, не раздумывая, встали на оборону Отчизны. Продолжая славные боевые традиции предков, участники специальной военной операции доблестно освобождают исконно русскую землю, громя ненавистного врага", - написал Пасечник в своем телеграм-канале, поблагодарив военнослужащих. День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистане. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года как День Советской Армии и Военно-морского флота. После распада Советского Союза отмечается в России как День защитника Отечества, и является днем воинской славы России.
https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853916935.html
https://ria.ru/20230223/prazdnik-1853939891.html
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811214959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b95566f8c35af459b0ae0e01bf80f240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, леонид пасечник, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, день защитника отечества
Россия, Донбасс, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, День защитника Отечества
10:45 23.02.2023
 
Пушилин и Пасечник поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества

Пушилин заявил, что ДНР стала частью России благодаря мужеству и усилиям жителей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоднятие флага ДНР в Донецке
Поднятие флага ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 23 фев – РИА Новости. Врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили ветеранов и действующих военнослужащих с Днем защитника Отечества, отметив их роль в воссоединении Донбасса с Россией.
"В дни ожесточенных сражений с киевским преступным режимом дата 23 февраля имеет для нас особенное значение. Лучшие сыновья Донбасса в составе Российской армии бьются за родную землю, за будущее нашей большой страны, за наше право на жизнь. Мы много прошли и сделали. Мы добились главного – вернулись на Родину. Донецкая Народная Республика стала частью России благодаря усилиям каждого из вас", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Поздравление бойцов ВС РФ с Днем защитника Отечества от жителей Запорожья - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
05:08
В Запорожской области поздравили ВС России с 23 февраля
Он также отметил, что военнослужащие проявили и продолжают проявлять "всю силу русского характера, честь и мужество, ежедневный героизм".
Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в свою очередь отметил, что ратный труд воинов был в почете испокон веков. Он назвал защиту семьи, дома и родины священным долгом перед дедами и прадедами, отстоявшими и сохранившими эту землю.
"В дни, когда Донбасс сотрясали обстрелы противника, тысячи мужчин и женщин, не раздумывая, встали на оборону Отчизны. Продолжая славные боевые традиции предков, участники специальной военной операции доблестно освобождают исконно русскую землю, громя ненавистного врага", - написал Пасечник в своем телеграм-канале, поблагодарив военнослужащих.
День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистане. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года как День Советской Армии и Военно-морского флота. После распада Советского Союза отмечается в России как День защитника Отечества, и является днем воинской славы России.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
10:22
К празднику 23 февраля вернулся первоначальный смысл, заявил Развожаев
 
РоссияДонбассЛеонид ПасечникДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДень защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала