Пушилин и Пасечник поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества
Пушилин заявил, что ДНР стала частью России благодаря мужеству и усилиям жителей
ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 23 фев – РИА Новости. Врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили ветеранов и действующих военнослужащих с Днем защитника Отечества, отметив их роль в воссоединении Донбасса с Россией.
"В дни ожесточенных сражений с киевским преступным режимом дата 23 февраля имеет для нас особенное значение. Лучшие сыновья Донбасса в составе Российской армии бьются за родную землю, за будущее нашей большой страны, за наше право на жизнь. Мы много прошли и сделали. Мы добились главного – вернулись на Родину. Донецкая Народная Республика стала частью России благодаря усилиям каждого из вас", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что военнослужащие проявили и продолжают проявлять "всю силу русского характера, честь и мужество, ежедневный героизм".
Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в свою очередь отметил, что ратный труд воинов был в почете испокон веков. Он назвал защиту семьи, дома и родины священным долгом перед дедами и прадедами, отстоявшими и сохранившими эту землю.
"В дни, когда Донбасс сотрясали обстрелы противника, тысячи мужчин и женщин, не раздумывая, встали на оборону Отчизны. Продолжая славные боевые традиции предков, участники специальной военной операции доблестно освобождают исконно русскую землю, громя ненавистного врага", - написал Пасечник в своем телеграм-канале, поблагодарив военнослужащих.
День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистане. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года как День Советской Армии и Военно-морского флота. После распада Советского Союза отмечается в России как День защитника Отечества, и является днем воинской славы России.