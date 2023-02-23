https://ria.ru/20230223/potolok-1854005632.html

G7 продолжит работу по обеспечению потолка цен на российские энергоносители

G7 продолжит работу по обеспечению потолка цен на российские энергоносители - РИА Новости, 23.02.2023

G7 продолжит работу по обеспечению потолка цен на российские энергоносители

Страны G7 продолжат работать для обеспечения потолков цен на энергоносители из России и предотвращения попыток обойти их, говорится в заявлении министров... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:39

2023-02-23T16:39

2023-02-23T16:57

экономика

россия

g7

природный газ

нефть

санкции

санкции в отношении россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Страны G7 продолжат работать для обеспечения потолков цен на энергоносители из России и предотвращения попыток обойти их, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском городе Бангалор на полях встречи глав Минфинов G20.Участники встречи отметили, что "санкционные меры, направленные против России, не направлены на усиление энергетической и продовольственной нестабильности, в то время как эти меры направлены на то, чтобы ограничить способность России получать непредвиденную прибыль от изменений мировых цен на нефть".

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, g7, природный газ, нефть, санкции, санкции в отношении россии