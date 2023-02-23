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G7 продолжит работу по обеспечению потолка цен на российские энергоносители - РИА Новости, 23.02.2023
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G7 продолжит работу по обеспечению потолка цен на российские энергоносители
G7 продолжит работу по обеспечению потолка цен на российские энергоносители - РИА Новости, 23.02.2023
G7 продолжит работу по обеспечению потолка цен на российские энергоносители
Страны G7 продолжат работать для обеспечения потолков цен на энергоносители из России и предотвращения попыток обойти их, говорится в заявлении министров... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:39
2023-02-23T16:57
экономика
россия
g7
природный газ
нефть
санкции
санкции в отношении россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Страны G7 продолжат работать для обеспечения потолков цен на энергоносители из России и предотвращения попыток обойти их, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском городе Бангалор на полях встречи глав Минфинов G20.Участники встречи отметили, что "санкционные меры, направленные против России, не направлены на усиление энергетической и продовольственной нестабильности, в то время как эти меры направлены на то, чтобы ограничить способность России получать непредвиденную прибыль от изменений мировых цен на нефть".
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экономика, россия, g7, природный газ, нефть, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, G7, Природный газ, Нефть, Санкции, Санкции в отношении России
16:39 23.02.2023 (обновлено: 16:57 23.02.2023)
 
G7 продолжит работу по обеспечению потолка цен на российские энергоносители

Страны G7 продолжат работу для обеспечения потолка цен на нефть и нефтепродукты из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Страны G7 продолжат работать для обеспечения потолков цен на энергоносители из России и предотвращения попыток обойти их, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском городе Бангалор на полях встречи глав Минфинов G20.
"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами для обеспечения соблюдения предельных цен на нефть и нефтепродукты и предотвращения попыток обойти эту меру", - говорится в заявлении.
Участники встречи отметили, что "санкционные меры, направленные против России, не направлены на усиление энергетической и продовольственной нестабильности, в то время как эти меры направлены на то, чтобы ограничить способность России получать непредвиденную прибыль от изменений мировых цен на нефть".
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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ЭкономикаРоссияG7Природный газНефтьСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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