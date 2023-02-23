https://ria.ru/20230223/postavki-1853990673.html

Минобороны Чехии сообщило подробности о поставках боевой техники на Украину

Минобороны Чехии сообщило подробности о поставках боевой техники на Украину - РИА Новости, 23.02.2023

Минобороны Чехии сообщило подробности о поставках боевой техники на Украину

В течение года после начала российской спецоперации на Украине минобороны Чехии поставило Киеву в качестве помощи 38 танков, 55 БМП, 4 единицы авиатехники, 13... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:22

2023-02-23T15:22

2023-02-23T15:31

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ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. В течение года после начала российской спецоперации на Украине минобороны Чехии поставило Киеву в качестве помощи 38 танков, 55 БМП, 4 единицы авиатехники, 13 самоходных гаубиц и множество другой военной техники, сообщило Чешское радио со ссылкой на главу ведомства Яну Чернохову. "В течение года, прошедшего с начала российского вторжения на Украину, минобороны Чехии поставило Киеву в качестве военной помощи 38 танков, 55 боевых машин пехоты, 4 единицы авиатехники, 13 самоходных гаубиц, 5 машин химической разведки, 47 автомобилей, 27,5 тысячи артиллерийских снарядов, 12 ракетных установок, 4,9 тысячи реактивных снарядов, 8022 бронемашины, 128 минометов, 17,4 тысячи минометных мин, 291 средство ПВО, 30 025 пистолетов, 11 233 единицы длинноствольного стрелкового оружия и 4,2 миллиона патронов для стрелкового оружия. Министерство также поставляло военно-медицинские средства, материалы радиационной, химической и биологической защиты, запчасти к различному оборудованию. Эти данные глава минобороны привела на пресс-конференции к годовщине со дня начала военных действий на Украине", - говорится в сообщении. Кроме того, по словам Черноховой, военное ведомство разместило на своих объектах более одной тысячи украинских беженцев, преимущественно женщин, детей и пожилых мужчин. Всего Чехия приняла у себя, по данным МВД, около 470 тысяч беженцев из Украины. Днем ранее чешский премьер Петр Фиала, выступая перед журналистами в Варшаве, где он участвовал во встрече руководителей стран "Бухарестской девятки" с президентом США Джо Байденом, сообщил о том, что правительство Чехии за период после 24 февраля 2022 года передало на Украину военную помощь на общую сумму 10 миллиардов крон (около 455 миллионов долларов), еще на 30 миллиардов крон (около 1,3 миллиарда долларов) направили Киеву военные материалы оборонные предприятия республики. В списке военной помощи Украине из средств чешского государства и коммерческих структур Фиала назвал 89 танков, а также 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц. По словам премьера, примерно треть этих поставок приходится на армейские склады. При этом Фиала подчеркнул, что Чехия начала поставки вооружений Киеву одной из первых, спустя всего 14 дней после начала российской спецоперации на Украине, чем в значительной мере мотивировала к подобным действиям другие страны Европы. Как отметил Фиала, Чехия будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853603311.html

https://ria.ru/20230221/zelenskiy-1853304578.html

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в мире, украина, чехия, россия, петр фиала, яна чернохова, джо байден, нато, чешское радио