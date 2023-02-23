https://ria.ru/20230223/popytki-1854041818.html

Американские СМИ признали провал попыток США изолировать Россию

Американские СМИ признали провал попыток США изолировать Россию - РИА Новости, 23.02.2023

Американские СМИ признали провал попыток США изолировать Россию

Американская газета New York Times выпустила материал о поддержке позиции США по отношению к России со стороны других стран, в котором указывает, что попытки... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T20:55

2023-02-23T20:55

2023-02-23T20:55

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Американская газета New York Times выпустила материал о поддержке позиции США по отношению к России со стороны других стран, в котором указывает, что попытки Вашингтона изолировать Москву не сработали. Издание отмечает, что США смогли собрать коалицию из множества стран, которые в марте 2022 года поддержали резолюцию генассамблеи ООН с требованием к России прекратить специальную военную операцию на Украине. Тогда за резолюцию проголосовало 141 государство, против - лишь пять. Однако затем газета указывает, что Запад не смог "заполучить столько частей мира, как могло казаться в начале". Многие воздержавшиеся при голосовании по резолюции страны позднее "оказывали важную экономическую или дипломатическую поддержку России", а также многие государства, поддержавшие тогда требование, затем приняли более нейтральную позицию. "Пока основная коалиция Запада остается удивительно прочной, им не удалось убедить остальную часть мира изолировать Россию", - говорится в материале.Издание также добавляет, что западные санкции не оказались настолько разрушительными для России, какими их планировали на Западе. Журналисты газеты считают, что повлиять на окончание и последствия конфликта на Украине может в том числе то, как долго и насколько единым сможет оставаться Запад в вопросе противодействия РФ. В издании предполагают, что после выборов в США в 2024 году от поддержки Украины могут устать даже в США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, оон