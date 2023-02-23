https://ria.ru/20230223/pomosch-1853979184.html

США предоставят Украине еще десять миллиардов долларов экономической помощи

США предоставят Украине еще десять миллиардов долларов экономической помощи - РИА Новости, 23.02.2023

США предоставят Украине еще десять миллиардов долларов экономической помощи

США в ближайшие месяцы предоставят Украине около 10 миллиардов долларов дополнительной экономической поддержки, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:07

2023-02-23T14:07

2023-02-23T14:07

специальная военная операция на украине

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нато

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. США в ближайшие месяцы предоставят Украине около 10 миллиардов долларов дополнительной экономической поддержки, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. "В ближайшие месяцы мы ожидаем, что предоставим около 10 миллиардов долларов дополнительной экономической поддержки Украине", - сказала Йеллен на пресс-конференции в Бангалоре в преддверии первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20, запланированной на 24 и 25 февраля. Глава минфина США отметила, что Вашингтон уже предоставил Киеву "более 46 миллиардов долларов в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи". Она добавила, что "наша военная помощь включает в себя ключевые оборонительные вооружения, о которых просила Украина, такие как система противоракетной обороны Patriot". Комитет по надзору палаты представителей США ранее запросил минобороны, госдеп и агентство по международному развитию представить отчеты о расходовании 113 миллиардов долларов, выделенных на оказание помощи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

https://ria.ru/20230223/izolyatsiya-1853937448.html

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в мире, украина, россия, сша, джанет йеллен, дмитрий песков, нато, большая двадцатка, сергей лавров