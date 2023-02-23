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Саудовская Аравия готова предоставить гуманитарную помощь жителям Донбасса
Саудовская Аравия готова предоставить гуманитарную помощь жителям Донбасса - РИА Новости, 23.02.2023
Саудовская Аравия готова предоставить гуманитарную помощь жителям Донбасса
Саудовская Аравия готова оказывать гуманитарную помощь жителям из Донбасса, если об этом поступит официальный запрос, заявил в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T10:11
2023-02-23T10:11
2023-02-23T10:25
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саудовская аравия
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ЭР-РИЯД, 23 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия готова оказывать гуманитарную помощь жителям из Донбасса, если об этом поступит официальный запрос, заявил в интервью РИА Новости на полях третьего Риядского международного гуманитарного форума руководитель Центра гуманитарной помощи имени короля Салмана Абдулла бин Абдулазиз аль-Рабиа (Abdullah Bin Abdulaziz Al-Rabeeah). "Мы помогаем людям, где бы они ни находились", - сказал он. Отвечая на вопрос, готов ли Эр-Рияд к оказанию помощи жителям из Донбасса, он заявил, что "пока мы получали запрос от... Украины, но не получали" из Донбасса. Говоря о запросах Киева, он заявил, что в настоящее время они касаются одеял, обогревателей, водоочистительных установок. Пока Саудовская Аравия собирает необходимое и не отправляла гуманитарную помощь. На прошлой неделе ООН призвала выделить 5,6 миллиарда долларов на оказание гуманитарной помощи, часть средств, около 1,7 миллиарда должна быть направлена беженцам, находящимся за пределами Украины.
https://ria.ru/20230221/pomosch-1853439061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, саудовская аравия, донбасс, украина, оон
В мире, Саудовская Аравия, Донбасс, Украина, ООН
10:11 23.02.2023 (обновлено: 10:25 23.02.2023)
Саудовская Аравия готова предоставить гуманитарную помощь жителям Донбасса
В Саудовской Аравии заявили о готовности предоставить гуманитарную помощь жителям Донбасса