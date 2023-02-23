https://ria.ru/20230223/pomosch-1853937795.html

Саудовская Аравия готова предоставить гуманитарную помощь жителям Донбасса

Саудовская Аравия готова предоставить гуманитарную помощь жителям Донбасса - РИА Новости, 23.02.2023

Саудовская Аравия готова предоставить гуманитарную помощь жителям Донбасса

Саудовская Аравия готова оказывать гуманитарную помощь жителям из Донбасса, если об этом поступит официальный запрос, заявил в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T10:11

2023-02-23T10:11

2023-02-23T10:25

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саудовская аравия

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ЭР-РИЯД, 23 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия готова оказывать гуманитарную помощь жителям из Донбасса, если об этом поступит официальный запрос, заявил в интервью РИА Новости на полях третьего Риядского международного гуманитарного форума руководитель Центра гуманитарной помощи имени короля Салмана Абдулла бин Абдулазиз аль-Рабиа (Abdullah Bin Abdulaziz Al-Rabeeah). "Мы помогаем людям, где бы они ни находились", - сказал он. Отвечая на вопрос, готов ли Эр-Рияд к оказанию помощи жителям из Донбасса, он заявил, что "пока мы получали запрос от... Украины, но не получали" из Донбасса. Говоря о запросах Киева, он заявил, что в настоящее время они касаются одеял, обогревателей, водоочистительных установок. Пока Саудовская Аравия собирает необходимое и не отправляла гуманитарную помощь. На прошлой неделе ООН призвала выделить 5,6 миллиарда долларов на оказание гуманитарной помощи, часть средств, около 1,7 миллиарда должна быть направлена беженцам, находящимся за пределами Украины.

https://ria.ru/20230221/pomosch-1853439061.html

саудовская аравия

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, саудовская аравия, донбасс, украина, оон