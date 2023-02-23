Дуда наградил группу полицейских-саперов, работавших на Украине
Президент Польши Дуда наградил полицейских-саперов, пять месяцев работавших на Украине
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Церемония награждения польских полицейских, которые пять месяцев выполняли секретную миссию по разминированию на Украине, состоялась в четверг в Президентском дворце Варшавы.
"Я благодарю за опасную службу, которую вы выполнили", - отметил президент Польши Анджей Дуда в ходе церемонии, которую транслировало Польское телевидение.
Как признал польский лидер, "эта операция проводилась в тайне". "По сути это было гуманитарное задание", - указал он.
Ранее издание Wirtualna Polska со ссылкой на собственные источники сообщило, что на Украине в течение пяти месяцев 98 польских полицейских участвовали в разминировании территорий. Отмечается, что в прошлом году Киев обратился к странам-членам группы ATLAS, объединяющей специальные контртеррористические подразделения ЕС, запрос касался отправки на Украину пиротехников, которые будут заниматься разминированием. По данным издания, из всех членов группы ATLAS только Польша ответила положительно на просьбу украинцев, другие государства, пишет газета, "сочли миссию в стране, охваченной" конфликтом, "слишком опасной".
Издание сообщает, что на Украину отправились только добровольцы — саперы и медики. Полицейские также взяли с собой двух собак, обученных обнаруживать взрывчатку.
По данным СМИ, первоначально миссия должна была длиться три месяца, однако в декабре ее продлили еще на два. Как утверждает издание, польские полицейские работали в Киевской области, одной из первых задач пиротехников была расчистка аэродрома под Киевом, территорию которого украинцы заминировали в феврале 2022 года в ожидании "российского десанта".
22 февраля, 20:31Польша и страны Балтии наращивают наступательные возможности армий