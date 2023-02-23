Рейтинг@Mail.ru
Дуда наградил группу полицейских-саперов, работавших на Украине - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/polsha-1853986636.html
Дуда наградил группу полицейских-саперов, работавших на Украине
Дуда наградил группу полицейских-саперов, работавших на Украине - РИА Новости, 23.02.2023
Дуда наградил группу полицейских-саперов, работавших на Украине
Церемония награждения польских полицейских, которые пять месяцев выполняли секретную миссию по разминированию на Украине, состоялась в четверг в Президентском... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:00
2023-02-23T15:00
в мире
польша
украина
киев
анджей дуда
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_7f035e9b45a084ad8125136f60a3f126.jpg
ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Церемония награждения польских полицейских, которые пять месяцев выполняли секретную миссию по разминированию на Украине, состоялась в четверг в Президентском дворце Варшавы. "Я благодарю за опасную службу, которую вы выполнили", - отметил президент Польши Анджей Дуда в ходе церемонии, которую транслировало Польское телевидение. Как признал польский лидер, "эта операция проводилась в тайне". "По сути это было гуманитарное задание", - указал он. Ранее издание Wirtualna Polska со ссылкой на собственные источники сообщило, что на Украине в течение пяти месяцев 98 польских полицейских участвовали в разминировании территорий. Отмечается, что в прошлом году Киев обратился к странам-членам группы ATLAS, объединяющей специальные контртеррористические подразделения ЕС, запрос касался отправки на Украину пиротехников, которые будут заниматься разминированием. По данным издания, из всех членов группы ATLAS только Польша ответила положительно на просьбу украинцев, другие государства, пишет газета, "сочли миссию в стране, охваченной" конфликтом, "слишком опасной". Издание сообщает, что на Украину отправились только добровольцы — саперы и медики. Полицейские также взяли с собой двух собак, обученных обнаруживать взрывчатку. По данным СМИ, первоначально миссия должна была длиться три месяца, однако в декабре ее продлили еще на два. Как утверждает издание, польские полицейские работали в Киевской области, одной из первых задач пиротехников была расчистка аэродрома под Киевом, территорию которого украинцы заминировали в феврале 2022 года в ожидании "российского десанта".
https://ria.ru/20230223/ukraina-1853929741.html
https://ria.ru/20230222/armiya-1853880907.html
польша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_188:0:2119:1448_1920x0_80_0_0_217af0549190d126955db30041193434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, киев, анджей дуда, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Киев, Анджей Дуда, Евросоюз
15:00 23.02.2023
 
Дуда наградил группу полицейских-саперов, работавших на Украине

Президент Польши Дуда наградил полицейских-саперов, пять месяцев работавших на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Церемония награждения польских полицейских, которые пять месяцев выполняли секретную миссию по разминированию на Украине, состоялась в четверг в Президентском дворце Варшавы.
"Я благодарю за опасную службу, которую вы выполнили", - отметил президент Польши Анджей Дуда в ходе церемонии, которую транслировало Польское телевидение.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 09:01Специальная военная операция на Украине
Польша провела "секретную операцию" на Украине, пишут СМИ
Как признал польский лидер, "эта операция проводилась в тайне". "По сути это было гуманитарное задание", - указал он.
Ранее издание Wirtualna Polska со ссылкой на собственные источники сообщило, что на Украине в течение пяти месяцев 98 польских полицейских участвовали в разминировании территорий. Отмечается, что в прошлом году Киев обратился к странам-членам группы ATLAS, объединяющей специальные контртеррористические подразделения ЕС, запрос касался отправки на Украину пиротехников, которые будут заниматься разминированием. По данным издания, из всех членов группы ATLAS только Польша ответила положительно на просьбу украинцев, другие государства, пишет газета, "сочли миссию в стране, охваченной" конфликтом, "слишком опасной".
Издание сообщает, что на Украину отправились только добровольцы — саперы и медики. Полицейские также взяли с собой двух собак, обученных обнаруживать взрывчатку.
По данным СМИ, первоначально миссия должна была длиться три месяца, однако в декабре ее продлили еще на два. Как утверждает издание, польские полицейские работали в Киевской области, одной из первых задач пиротехников была расчистка аэродрома под Киевом, территорию которого украинцы заминировали в феврале 2022 года в ожидании "российского десанта".
Польские военнослужащие на базе - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 20:31
Польша и страны Балтии наращивают наступательные возможности армий
 
В миреПольшаУкраинаКиевАнджей ДудаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала