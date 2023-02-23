https://ria.ru/20230223/polsha-1853984769.html

Американский разведчик трезво оценил силы Польши в борьбе с Россией

Американский разведчик трезво оценил силы Польши в борьбе с Россией - РИА Новости, 23.02.2023

Американский разведчик трезво оценил силы Польши в борьбе с Россией

Польша со своей безответственной риторикой не понимает, что не является военной державой и не может противостоять России, заявил американский военный аналитик,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:46

2023-02-23T14:46

2023-02-23T16:24

в мире

польша

россия

украина

скотт риттер

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851799606_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_802e61a1a75ec604c93489a05a558845.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Польша со своей безответственной риторикой не понимает, что не является военной державой и не может противостоять России, заявил американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер изданию Mysl Polska."Есть ли в Польше большая профессиональная армия? Нет. Число погибших необученных солдат в возможном конфликте будет огромным. Готовилась ли Польша к таким операциям? Нет. Польша не оснащена, не обучена и не подготовлена ​​к столкновению. Польская армия исчезнет с лица земли после трех месяцев обычных боев с Россией под открытым небом. Польша не сверхдержава и не имеет такого потенциала", — подчеркнул он.Эксперт указал, что польский Добровольческий легион, направленный на Украину, не сможет выстоять против российских солдат: украинская армия лучшая в Европе, утверждает Риттер, но Россия уничтожает ее.Риттер отметил, что риторика Варшавы, включающая в себя зарождающиеся мысли о включении Западной Украины в состав Польши, выходит из-под контроля и может вылиться в эскалацию глобального конфликта. Он также отметил, что Белый Дом не рассматривает эту страну в качестве полноправного партнера, как и Украину.На прошлой неделе польское издание Onet сообщило о том, что на Украине создается подразделение специального назначения, которое будет состоять из граждан Польши, — "Польский добровольческий легион". Официальная Варшава отказалась комментировать эту информацию.

https://ria.ru/20230223/ukraina-1853929741.html

польша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, украина, скотт риттер, оон