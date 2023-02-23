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Жившего в Польше российского предпринимателя обвинили в шпионаже - РИА Новости, 23.02.2023
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Жившего в Польше российского предпринимателя обвинили в шпионаже
Жившего в Польше российского предпринимателя обвинили в шпионаже - РИА Новости, 23.02.2023
Жившего в Польше российского предпринимателя обвинили в шпионаже
Гражданин России предстанет перед польским судом по обвинению в шпионаже, сообщила журналистам представитель прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:23
2023-02-23T13:23
в мире
польша
россия
гданьск
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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Гражданин России предстанет перед польским судом по обвинению в шпионаже, сообщила журналистам представитель прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк. "Прокурор отдела по военным делам направил в суд обвинительный акт против гражданина России, прожившего много лет в Польше, которой обвиняется в шпионской деятельности в интересах российской разведки в 2015-2022 годах", - заявила она. Прокуратура утверждает, что "подозреваемый в шпионаже мужчина уже много лет легально находился в Польше, также занимался предпринимательской деятельностью". "Он участвовал в деятельности групп исторической реконструкции и благодаря этим знакомствам устанавливал и поддерживал контакты, в том числе социальные, с военнослужащими Вооруженных сил Польши, что он использовал в своей деятельности в интересах российской разведки", - отметила Ваврынюк. По ее словам, "шпионская деятельность подозреваемого была сосредоточена на воинских частях, расположенных на северо-востоке Польской Республики". Подозреваемый россиянин был задержан в апреле 2022 года "на основании материалов, собранных Службой военной контрразведки и материалов, собранных в ходе расследования". "Установлено, что он принимал участие в деятельности российской военной разведки путем сбора информации о Вооруженных силах Польши. Это касалось размещения отдельных воинских частей, их организационной и штатной структуры, фактического штатного состояния, структуры командования, деталей вооружения отдельных подразделений, вида используемой техники и вооружения, принципов связи и связи, взаимодействия войск", - заявила Ваврынюк. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ваврынюк отметила, что в Гданьске ведется еще несколько расследований "касающихся деятельности в интересах разведывательных служб России и Белоруссии, направленных против вооруженных сил Польши".
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в мире, польша, россия, гданьск
В мире, Польша, Россия, Гданьск
13:23 23.02.2023
 
Жившего в Польше российского предпринимателя обвинили в шпионаже

Прокуратура Польши обвинила прожившего много лет в стране россиянина в шпионаже

© iStock.com / Janusz BączyńskiПольский флаг в Варшаве
Польский флаг в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Польский флаг в Варшаве . Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Гражданин России предстанет перед польским судом по обвинению в шпионаже, сообщила журналистам представитель прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
"Прокурор отдела по военным делам направил в суд обвинительный акт против гражданина России, прожившего много лет в Польше, которой обвиняется в шпионской деятельности в интересах российской разведки в 2015-2022 годах", - заявила она.
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Прокуратура утверждает, что "подозреваемый в шпионаже мужчина уже много лет легально находился в Польше, также занимался предпринимательской деятельностью". "Он участвовал в деятельности групп исторической реконструкции и благодаря этим знакомствам устанавливал и поддерживал контакты, в том числе социальные, с военнослужащими Вооруженных сил Польши, что он использовал в своей деятельности в интересах российской разведки", - отметила Ваврынюк.
По ее словам, "шпионская деятельность подозреваемого была сосредоточена на воинских частях, расположенных на северо-востоке Польской Республики". Подозреваемый россиянин был задержан в апреле 2022 года "на основании материалов, собранных Службой военной контрразведки и материалов, собранных в ходе расследования".
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"Установлено, что он принимал участие в деятельности российской военной разведки путем сбора информации о Вооруженных силах Польши. Это касалось размещения отдельных воинских частей, их организационной и штатной структуры, фактического штатного состояния, структуры командования, деталей вооружения отдельных подразделений, вида используемой техники и вооружения, принципов связи и связи, взаимодействия войск", - заявила Ваврынюк. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Ваврынюк отметила, что в Гданьске ведется еще несколько расследований "касающихся деятельности в интересах разведывательных служб России и Белоруссии, направленных против вооруженных сил Польши".
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