https://ria.ru/20230223/polsha-1853971251.html

Жившего в Польше российского предпринимателя обвинили в шпионаже

Жившего в Польше российского предпринимателя обвинили в шпионаже - РИА Новости, 23.02.2023

Жившего в Польше российского предпринимателя обвинили в шпионаже

Гражданин России предстанет перед польским судом по обвинению в шпионаже, сообщила журналистам представитель прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:23

2023-02-23T13:23

2023-02-23T13:23

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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Гражданин России предстанет перед польским судом по обвинению в шпионаже, сообщила журналистам представитель прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк. "Прокурор отдела по военным делам направил в суд обвинительный акт против гражданина России, прожившего много лет в Польше, которой обвиняется в шпионской деятельности в интересах российской разведки в 2015-2022 годах", - заявила она. Прокуратура утверждает, что "подозреваемый в шпионаже мужчина уже много лет легально находился в Польше, также занимался предпринимательской деятельностью". "Он участвовал в деятельности групп исторической реконструкции и благодаря этим знакомствам устанавливал и поддерживал контакты, в том числе социальные, с военнослужащими Вооруженных сил Польши, что он использовал в своей деятельности в интересах российской разведки", - отметила Ваврынюк. По ее словам, "шпионская деятельность подозреваемого была сосредоточена на воинских частях, расположенных на северо-востоке Польской Республики". Подозреваемый россиянин был задержан в апреле 2022 года "на основании материалов, собранных Службой военной контрразведки и материалов, собранных в ходе расследования". "Установлено, что он принимал участие в деятельности российской военной разведки путем сбора информации о Вооруженных силах Польши. Это касалось размещения отдельных воинских частей, их организационной и штатной структуры, фактического штатного состояния, структуры командования, деталей вооружения отдельных подразделений, вида используемой техники и вооружения, принципов связи и связи, взаимодействия войск", - заявила Ваврынюк. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ваврынюк отметила, что в Гданьске ведется еще несколько расследований "касающихся деятельности в интересах разведывательных служб России и Белоруссии, направленных против вооруженных сил Польши".

https://ria.ru/20230217/prigovor-1852693439.html

https://ria.ru/20230130/shpionazh-1848324803.html

https://ria.ru/20230119/shpionazh-1845967309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, гданьск