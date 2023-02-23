https://ria.ru/20230223/podderzhka-1853966479.html

Путин рассказал о Фонде по поддержке семей погибших участников спецоперации

Путин рассказал о Фонде по поддержке семей погибших участников спецоперации - РИА Новости, 23.02.2023

Путин рассказал о Фонде по поддержке семей погибших участников спецоперации

Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет подчинен правительству, в дальнейшем планируется распространить эту работу и на... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:05

2023-02-23T13:05

2023-02-23T13:25

общество

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет подчинен правительству, в дальнейшем планируется распространить эту работу и на другие категории граждан, заявил президент России Владимир Путин.О создании этого Фонда он объявил во время оглашения послания Федеральному Собранию."Подчиним напрямую правительству. Это должна быть мощная структура", - сказал он, общаясь с военнослужащими после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.Глава государства рассказал о дальнейшей работе фонда. "И потом, как следующий шаг впишем его в работу со всеми другими категориями людей, которые этого заслуживают", - сказал он.

https://ria.ru/20230223/rossiya-1853965634.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, вооруженные силы рф