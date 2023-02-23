https://ria.ru/20230223/podderzhka-1853966479.html
Путин рассказал о Фонде по поддержке семей погибших участников спецоперации
Путин рассказал о Фонде по поддержке семей погибших участников спецоперации - РИА Новости, 23.02.2023
Путин рассказал о Фонде по поддержке семей погибших участников спецоперации
Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет подчинен правительству, в дальнейшем планируется распространить эту работу и на... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:05
2023-02-23T13:05
2023-02-23T13:25
общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет подчинен правительству, в дальнейшем планируется распространить эту работу и на другие категории граждан, заявил президент России Владимир Путин.О создании этого Фонда он объявил во время оглашения послания Федеральному Собранию."Подчиним напрямую правительству. Это должна быть мощная структура", - сказал он, общаясь с военнослужащими после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.Глава государства рассказал о дальнейшей работе фонда. "И потом, как следующий шаг впишем его в работу со всеми другими категориями людей, которые этого заслуживают", - сказал он.
https://ria.ru/20230223/rossiya-1853965634.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
13:05 23.02.2023 (обновлено: 13:25 23.02.2023)
Путин рассказал о Фонде по поддержке семей погибших участников спецоперации
Путин: Фонд по поддержке семей погибших участников СВО будет подчинен правительству
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет подчинен правительству, в дальнейшем планируется распространить эту работу и на другие категории граждан, заявил президент России Владимир Путин.
О создании этого Фонда он объявил во время оглашения послания Федеральному Собранию.
"Подчиним напрямую правительству. Это должна быть мощная структура", - сказал он, общаясь с военнослужащими после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
"За каждый человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник, который будет в индивидуальном порядке с людьми работать. Во всяком случае я на это очень рассчитываю. Добьемся, чтобы механизм функционировал как нужно, чтобы людям помогал", - отметил он.
Глава государства рассказал о дальнейшей работе фонда. "И потом, как следующий шаг впишем его в работу со всеми другими категориями людей, которые этого заслуживают", - сказал он.