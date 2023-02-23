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Путин рассказал о залоге победы России - РИА Новости, 23.02.2023
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Путин рассказал о залоге победы России
Путин рассказал о залоге победы России - РИА Новости, 23.02.2023
Путин рассказал о залоге победы России
Залог победы России заключается в несокрушимом единстве народа, заявил президент Владимир Путин в поздравлении в День защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T00:21
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безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Залог победы России заключается в несокрушимом единстве народа, заявил президент Владимир Путин в поздравлении в День защитника Отечества. Российский лидер назвал День защитника Отечества всенародным праздником, символизирующим героическую историю российской армии и флота и нерушимую связь всех поколений защитников родин.Президент добавил, что в этом празднике воплощена глубокая признательность всем, "кто не щадя себя сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил любые испытания, сокрушал иноземные нашествия".
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"Несокрушимое единство – залог нашей победы": Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
"Несокрушимое единство – залог нашей победы": Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
00:21 23.02.2023 (обновлено: 00:43 23.02.2023)
 
Путин рассказал о залоге победы России

Президент Путин назвал несокрушимое единство российского народа залогом победы

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Залог победы России заключается в несокрушимом единстве народа, заявил президент Владимир Путин в поздравлении в День защитника Отечества.
"Дорогие друзья, наш народ верит в вас, в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство — залог нашей победы", — подчеркнул глава государства.
Российский лидер назвал День защитника Отечества всенародным праздником, символизирующим героическую историю российской армии и флота и нерушимую связь всех поколений защитников родин.
Президент добавил, что в этом празднике воплощена глубокая признательность всем, "кто не щадя себя сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил любые испытания, сокрушал иноземные нашествия".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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