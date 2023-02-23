https://ria.ru/20230223/pobeda-1853905995.html

Путин рассказал о залоге победы России

Путин рассказал о залоге победы России - РИА Новости, 23.02.2023

Путин рассказал о залоге победы России

Залог победы России заключается в несокрушимом единстве народа, заявил президент Владимир Путин в поздравлении в День защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T00:21

2023-02-23T00:21

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безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Залог победы России заключается в несокрушимом единстве народа, заявил президент Владимир Путин в поздравлении в День защитника Отечества. Российский лидер назвал День защитника Отечества всенародным праздником, символизирующим героическую историю российской армии и флота и нерушимую связь всех поколений защитников родин.Президент добавил, что в этом празднике воплощена глубокая признательность всем, "кто не щадя себя сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил любые испытания, сокрушал иноземные нашествия".

https://ria.ru/20230223/tempy-1853905220.html

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"Несокрушимое единство – залог нашей победы": Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества "Несокрушимое единство – залог нашей победы": Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества 2023-02-23T00:21 true PT4M24S

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безопасность, владимир путин, россия