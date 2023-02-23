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Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравления от школьников - РИА Новости, 23.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/pisma-1854033155.html
Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравления от школьников
Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравления от школьников - РИА Новости, 23.02.2023
Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравления от школьников
Бойцам Первой Славянской бригады первого армейского корпуса ВС России РИА Новости прямо на позиции доставили поздравительные письма с 23 февраля. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:49
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специальная военная операция на украине
общество
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Бойцам Первой Славянской бригады первого армейского корпуса ВС России РИА Новости прямо на позиции доставили поздравительные письма с 23 февраля. "Все получили! Спасибо, ребята, огромное! Все, победа за нами! По-любому выиграем!", - сказал офицер-артиллерист с позывным "Валек". Всего было вручено более 50 писем от столичных пятиклассников. Письма были розданы бойцам, держащим позиции на Авдеевском направлении.
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Бойцы Первой Славянской бригады читают письма московских школьников
РИА Новости доставили бойцам Первой Славянской бригады первого армейского корпуса ВС РФ поздравительные письма от московских школьников
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общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вооруженные силы РФ
19:49 23.02.2023 (обновлено: 19:58 23.02.2023)
 
Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравления от школьников

Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравительные письма от московских школьников

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Бойцам Первой Славянской бригады первого армейского корпуса ВС России РИА Новости прямо на позиции доставили поздравительные письма с 23 февраля.
"Все получили! Спасибо, ребята, огромное! Все, победа за нами! По-любому выиграем!", - сказал офицер-артиллерист с позывным "Валек".
Всего было вручено более 50 писем от столичных пятиклассников. Письма были розданы бойцам, держащим позиции на Авдеевском направлении.
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