https://ria.ru/20230223/pisma-1854033155.html

Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравления от школьников

Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравления от школьников - РИА Новости, 23.02.2023

Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравления от школьников

Бойцам Первой Славянской бригады первого армейского корпуса ВС России РИА Новости прямо на позиции доставили поздравительные письма с 23 февраля. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T19:49

2023-02-23T19:49

2023-02-23T19:58

специальная военная операция на украине

общество

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Бойцам Первой Славянской бригады первого армейского корпуса ВС России РИА Новости прямо на позиции доставили поздравительные письма с 23 февраля. "Все получили! Спасибо, ребята, огромное! Все, победа за нами! По-любому выиграем!", - сказал офицер-артиллерист с позывным "Валек". Всего было вручено более 50 писем от столичных пятиклассников. Письма были розданы бойцам, держащим позиции на Авдеевском направлении.

https://ria.ru/20230223/zaschitniki-1853425123.html

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Бойцы Первой Славянской бригады читают письма московских школьников РИА Новости доставили бойцам Первой Славянской бригады первого армейского корпуса ВС РФ поздравительные письма от московских школьников 2023-02-23T19:49 true PT2M43S

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общество, вооруженные силы рф