https://ria.ru/20230223/pisma-1854033155.html
Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравления от школьников
Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравления от школьников - РИА Новости, 23.02.2023
Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравления от школьников
Бойцам Первой Славянской бригады первого армейского корпуса ВС России РИА Новости прямо на позиции доставили поздравительные письма с 23 февраля. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:49
2023-02-23T19:49
2023-02-23T19:58
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вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Бойцам Первой Славянской бригады первого армейского корпуса ВС России РИА Новости прямо на позиции доставили поздравительные письма с 23 февраля. "Все получили! Спасибо, ребята, огромное! Все, победа за нами! По-любому выиграем!", - сказал офицер-артиллерист с позывным "Валек". Всего было вручено более 50 писем от столичных пятиклассников. Письма были розданы бойцам, держащим позиции на Авдеевском направлении.
https://ria.ru/20230223/zaschitniki-1853425123.html
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Бойцы Первой Славянской бригады читают письма московских школьников
РИА Новости доставили бойцам Первой Славянской бригады первого армейского корпуса ВС РФ поздравительные письма от московских школьников
2023-02-23T19:49
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РИА Новости
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общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вооруженные силы РФ
19:49 23.02.2023 (обновлено: 19:58 23.02.2023)
Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравления от школьников
Бойцам Первой Славянской бригады доставили поздравительные письма от московских школьников