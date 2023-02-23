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Лукашенко назвал визит Байдена в Киев предвыборным пиаром - РИА Новости, 23.02.2023
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Лукашенко назвал визит Байдена в Киев предвыборным пиаром
Лукашенко назвал визит Байдена в Киев предвыборным пиаром - РИА Новости, 23.02.2023
Лукашенко назвал визит Байдена в Киев предвыборным пиаром
Недавний визит президента США Джо Байдена в Киев - это пиар, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:51
2023-02-23T16:08
в мире
белоруссия
сша
киев
джо байден
александр лукашенко
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Недавний визит президента США Джо Байдена в Киев - это пиар, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства в четверг в интервью китайским СМИ высказался по поводу недавнего визита американского лидера на Украину."Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Я это знаю хорошо", - цитирует Лукашенко Белта.Лукашенко отметил, что визит Байдена на Украину стоит в одном ряду с инцидентом с китайским воздушным шаром, сбитым США. "Такой мелкий, неприличный шаг", - прокомментировал белорусский лидер.При этом президент Белоруссии заметил, что ценит решение Бадена посетить Киев. "Молодец он. Сел, поехал, спросил разрешения у России или предупредил Россию, но, тем не менее, поехал", - сказал Лукашенко. Однако подобного рода ход нельзя считать оригинальным, подобный визит, тоже с американской стороны, уже был не так давно, намекнул президент Белоруссии.
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в мире, белоруссия, сша, киев, джо байден, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Киев, Джо Байден, Александр Лукашенко
15:51 23.02.2023 (обновлено: 16:08 23.02.2023)
 
Лукашенко назвал визит Байдена в Киев предвыборным пиаром

Лукашенко назвал недавний визит Байдена в Киев мелким, неприличным шагом

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Недавний визит президента США Джо Байдена в Киев - это пиар, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства в четверг в интервью китайским СМИ высказался по поводу недавнего визита американского лидера на Украину.
"Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Я это знаю хорошо", - цитирует Лукашенко Белта.
Лукашенко отметил, что визит Байдена на Украину стоит в одном ряду с инцидентом с китайским воздушным шаром, сбитым США. "Такой мелкий, неприличный шаг", - прокомментировал белорусский лидер.
При этом президент Белоруссии заметил, что ценит решение Бадена посетить Киев. "Молодец он. Сел, поехал, спросил разрешения у России или предупредил Россию, но, тем не менее, поехал", - сказал Лукашенко. Однако подобного рода ход нельзя считать оригинальным, подобный визит, тоже с американской стороны, уже был не так давно, намекнул президент Белоруссии.
Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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В миреБелоруссияСШАКиевДжо БайденАлександр Лукашенко
 
 
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