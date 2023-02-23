https://ria.ru/20230223/piar-1853997184.html

Лукашенко назвал визит Байдена в Киев предвыборным пиаром

Лукашенко назвал визит Байдена в Киев предвыборным пиаром - РИА Новости, 23.02.2023

Лукашенко назвал визит Байдена в Киев предвыборным пиаром

Недавний визит президента США Джо Байдена в Киев - это пиар, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:51

2023-02-23T15:51

2023-02-23T16:08

в мире

белоруссия

сша

киев

джо байден

александр лукашенко

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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Недавний визит президента США Джо Байдена в Киев - это пиар, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства в четверг в интервью китайским СМИ высказался по поводу недавнего визита американского лидера на Украину."Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Я это знаю хорошо", - цитирует Лукашенко Белта.Лукашенко отметил, что визит Байдена на Украину стоит в одном ряду с инцидентом с китайским воздушным шаром, сбитым США. "Такой мелкий, неприличный шаг", - прокомментировал белорусский лидер.При этом президент Белоруссии заметил, что ценит решение Бадена посетить Киев. "Молодец он. Сел, поехал, спросил разрешения у России или предупредил Россию, но, тем не менее, поехал", - сказал Лукашенко. Однако подобного рода ход нельзя считать оригинальным, подобный визит, тоже с американской стороны, уже был не так давно, намекнул президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html

белоруссия

сша

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в мире, белоруссия, сша, киев, джо байден, александр лукашенко