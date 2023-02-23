https://ria.ru/20230223/perevorot-1853918892.html

В США рассказали, во что превратилась Украина после переворота 2014 года

В США рассказали, во что превратилась Украина после переворота 2014 года - РИА Новости, 23.02.2023

В США рассказали, во что превратилась Украина после переворота 2014 года

После государственного переворота 2014 года Украина стала марионеткой США, заявил в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T06:35

2023-02-23T06:35

2023-02-23T06:35

в мире

украина

сша

государственный департамент сша

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. После государственного переворота 2014 года Украина стала марионеткой США, заявил в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.Так американский политик прокомментировал слова пользователя Twitter о том, что суверенитет Украины "закончился в феврале 2014 года".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине не произошло бы военных действий, если бы не случился государственный переворот. По его словам, после 2014 года бандеровцы фактически взяли под контроль все органы власти и управления на Украине.

https://ria.ru/20230223/poschechina-1853909692.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, государственный департамент сша, центральное разведывательное управление (цру), нато