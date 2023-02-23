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В США рассказали, во что превратилась Украина после переворота 2014 года - РИА Новости, 23.02.2023
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В США рассказали, во что превратилась Украина после переворота 2014 года
В США рассказали, во что превратилась Украина после переворота 2014 года - РИА Новости, 23.02.2023
В США рассказали, во что превратилась Украина после переворота 2014 года
После государственного переворота 2014 года Украина стала марионеткой США, заявил в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T06:35
2023-02-23T06:35
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. После государственного переворота 2014 года Украина стала марионеткой США, заявил в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.Так американский политик прокомментировал слова пользователя Twitter о том, что суверенитет Украины "закончился в феврале 2014 года".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине не произошло бы военных действий, если бы не случился государственный переворот. По его словам, после 2014 года бандеровцы фактически взяли под контроль все органы власти и управления на Украине.
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в мире, украина, сша, государственный департамент сша, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Украина, США, Государственный департамент США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
06:35 23.02.2023
 
В США рассказали, во что превратилась Украина после переворота 2014 года

Американский политик Янг назвал Украину марионеткой Вашингтона, управляемой нацистами

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. После государственного переворота 2014 года Украина стала марионеткой США, заявил в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

"Спонсируемый США переворот в 2014 году превратил Украину в марионетку Вашингтона, полностью контролируемую Госдепартаментом, ЦРУ, Пентагоном, НАТО и группами вооруженных до зубов украинских нацистов", — написал он.

Так американский политик прокомментировал слова пользователя Twitter о том, что суверенитет Украины "закончился в феврале 2014 года".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине не произошло бы военных действий, если бы не случился государственный переворот. По его словам, после 2014 года бандеровцы фактически взяли под контроль все органы власти и управления на Украине.
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