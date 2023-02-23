https://ria.ru/20230223/orban-1853912780.html
Орбан обвинил Байдена в ослаблении экономики Европы
Орбан обвинил Байдена в ослаблении экономики Европы - РИА Новости, 23.02.2023
Орбан обвинил Байдена в ослаблении экономики Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом совещании с депутатами венгерского парламента от альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T02:51
2023-02-23T02:51
2023-02-23T02:51
в мире
цены на нефть
европа
венгрия
брюссель
виктор орбан
джо байден
ласло кевер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577699464_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88150fa40524ee865410a6819794ca68.jpg
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом совещании с депутатами венгерского парламента от альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) заявил, что экономику Европы за последний год ослабило то, в Брюсселе постоянно отстаивали интересы администрации президента США Джо Байдена, а не самого Евросоюза, сообщает газета Magyar Nemzet. "По оценке премьер-министра, Европа за последний год ослабла, потому что администрация Байдена без ограничений отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским интересам. Ответные меры на войну - цунами санкций - стали ослаблять европейскую экономику, а богатую дешевой энергией Америку все это не затронуло", - говорится в сообщении. Орбан отметил также, что "военная мощь Европы начала ослабевать, потому что война сократила запасы европейских армий, а их замещением не озаботились", таким образом, "всего за год Европа потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь". Премьер-министр Венгрии по традиции перед началом парламентской сессии обозначил перед депутатами противников альянса Фидес-ХДНП, которыми назвал "администрацию Байдена, провоенных брюссельских бюрократов и провоенных политиков", то есть те "международные группировки по интересам", которые находятся "на стороне войны". Сама Венгрия, по словам Орбана, "должна защищать свою независимость, а это означает отстаивать миролюбивую позицию против администрации Байдена и Брюсселя", "вести войну против инфляции" и "укрепять военную мощь Венгрии, потому что для мира нужна сила". Тогда Венгрия сможет выйти из кризисного периода "невредимой и окрепшей". Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.
https://ria.ru/20230219/orban-1853029213.html
https://ria.ru/20230218/orban-1852901238.html
европа
венгрия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577699464_480:0:2757:1708_1920x0_80_0_0_abcd88bc23e24eccbc4296bdb695fe44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, европа, венгрия, брюссель, виктор орбан, джо байден, ласло кевер
В мире, Цены на нефть, Европа, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Джо Байден, Ласло Кевер
Орбан обвинил Байдена в ослаблении экономики Европы
Magyar Nemzet: Орбан заявил, что экономика Европы ослаблена из-за администрации Байдена
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом совещании с депутатами венгерского парламента от альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) заявил, что экономику Европы за последний год ослабило то, в Брюсселе постоянно отстаивали интересы администрации президента США Джо Байдена, а не самого Евросоюза, сообщает газета Magyar Nemzet
.
"По оценке премьер-министра, Европа за последний год ослабла, потому что администрация Байдена без ограничений отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским интересам. Ответные меры на войну - цунами санкций - стали ослаблять европейскую экономику, а богатую дешевой энергией Америку
все это не затронуло", - говорится в сообщении.
Орбан отметил также, что "военная мощь Европы начала ослабевать, потому что война сократила запасы европейских армий, а их замещением не озаботились", таким образом, "всего за год Европа потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь".
Премьер-министр Венгрии по традиции перед началом парламентской сессии обозначил перед депутатами противников альянса Фидес-ХДНП, которыми назвал "администрацию Байдена, провоенных брюссельских бюрократов и провоенных политиков", то есть те "международные группировки по интересам", которые находятся "на стороне войны".
Сама Венгрия, по словам Орбана, "должна защищать свою независимость, а это означает отстаивать миролюбивую позицию против администрации Байдена и Брюсселя", "вести войну против инфляции" и "укрепять военную мощь Венгрии, потому что для мира нужна сила". Тогда Венгрия сможет выйти из кризисного периода "невредимой и окрепшей".
Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер
ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.