https://ria.ru/20230223/orban-1853912780.html

Орбан обвинил Байдена в ослаблении экономики Европы

Орбан обвинил Байдена в ослаблении экономики Европы - РИА Новости, 23.02.2023

Орбан обвинил Байдена в ослаблении экономики Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом совещании с депутатами венгерского парламента от альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T02:51

2023-02-23T02:51

2023-02-23T02:51

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БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом совещании с депутатами венгерского парламента от альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) заявил, что экономику Европы за последний год ослабило то, в Брюсселе постоянно отстаивали интересы администрации президента США Джо Байдена, а не самого Евросоюза, сообщает газета Magyar Nemzet. "По оценке премьер-министра, Европа за последний год ослабла, потому что администрация Байдена без ограничений отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским интересам. Ответные меры на войну - цунами санкций - стали ослаблять европейскую экономику, а богатую дешевой энергией Америку все это не затронуло", - говорится в сообщении. Орбан отметил также, что "военная мощь Европы начала ослабевать, потому что война сократила запасы европейских армий, а их замещением не озаботились", таким образом, "всего за год Европа потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь". Премьер-министр Венгрии по традиции перед началом парламентской сессии обозначил перед депутатами противников альянса Фидес-ХДНП, которыми назвал "администрацию Байдена, провоенных брюссельских бюрократов и провоенных политиков", то есть те "международные группировки по интересам", которые находятся "на стороне войны". Сама Венгрия, по словам Орбана, "должна защищать свою независимость, а это означает отстаивать миролюбивую позицию против администрации Байдена и Брюсселя", "вести войну против инфляции" и "укрепять военную мощь Венгрии, потому что для мира нужна сила". Тогда Венгрия сможет выйти из кризисного периода "невредимой и окрепшей". Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.

https://ria.ru/20230219/orban-1853029213.html

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в мире, цены на нефть, европа, венгрия, брюссель, виктор орбан, джо байден, ласло кевер