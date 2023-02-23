https://ria.ru/20230223/oon-1853916582.html
США выступили против поправок Минска к резолюции по Украине в ГА ООН
США выступили против поправок Минска к резолюции по Украине в ГА ООН - РИА Новости, 23.02.2023
США выступили против поправок Минска к резолюции по Украине в ГА ООН
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала страны голосовать против поправок Минска к проекту антироссийской резолюции в ГА ООН о "принципах, лежащих в... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T05:01
2023-02-23T05:01
2023-02-23T05:28
в мире
украина
минск
россия
линда томас-гринфилд
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 23 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала страны голосовать против поправок Минска к проекту антироссийской резолюции в ГА ООН о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". В ГА ООН проходит чрезвычайная спецсессия, в ходе которой пройдет голосование по проекту антироссийской резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Согласно тексту, Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от РФ немедленно вывести все свои войска, призывает Москву немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Аналогичного призыва к Киеву в документе нет, как нет и призывов прекратить обстрелы Донбасса. Документ "призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН". "Коллеги, я призываю вас голосовать против всех враждебных поправок, которые стремятся подорвать Устав ООН и игнорировать правду об этой войне. Вместо этого я настоятельно призываю вас проголосовать в поддержку этой резолюции в ее нынешнем виде", - сказала Томас-Гринфилд. Ранее делегация Белоруссии предложила две поправки в текст резолюции. Первая поправка в числе прочего предлагает убрать из текста требование к РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ. При этом поправка предполагает оставить "призыв к прекращению боевых действий". Кроме того, Минск предлагает осудить в тексте резолюции заявления "определенных лидеров контактной группы "нормандского" формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации минских соглашений", которые не соответствуют цели мирного разрешения конфликта. Вторая поправка призывает добавить в текст призыв "начать мирные переговоры". Также Минск предлагает добавить положение, в котором бы говорилось, что Генассамблея "призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта". Поправка также призывает страны ООН заниматься коренными причинами конфликта на Украине, в том числе "резонными обеспокоенностями стран-членов в сфере безопасности".
https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853909473.html
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в мире, украина, минск, россия, линда томас-гринфилд, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Минск, Россия, Линда Томас-Гринфилд, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
05:01 23.02.2023 (обновлено: 05:28 23.02.2023)
США выступили против поправок Минска к резолюции по Украине в ГА ООН
Постпред США Томас-Гринфилд призвала голосовать против поправок к резолюции по Украине
ООН, 23 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала страны голосовать против поправок Минска к проекту антироссийской резолюции в ГА ООН о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине".
В ГА ООН проходит чрезвычайная спецсессия, в ходе которой пройдет голосование по проекту антироссийской резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Согласно тексту, Генассамблея
подтверждает приверженность территориальной целостности Украины
, требует от РФ
немедленно вывести все свои войска, призывает Москву
немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Аналогичного призыва к Киеву
в документе нет, как нет и призывов прекратить обстрелы Донбасса
. Документ "призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН".
"Коллеги, я призываю вас голосовать против всех враждебных поправок, которые стремятся подорвать Устав ООН и игнорировать правду об этой войне. Вместо этого я настоятельно призываю вас проголосовать в поддержку этой резолюции в ее нынешнем виде", - сказала Томас-Гринфилд.
Ранее делегация Белоруссии
предложила две поправки в текст резолюции.
Первая поправка в числе прочего предлагает убрать из текста требование к РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ. При этом поправка предполагает оставить "призыв к прекращению боевых действий". Кроме того, Минск предлагает осудить в тексте резолюции заявления "определенных лидеров контактной группы "нормандского" формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации минских соглашений", которые не соответствуют цели мирного разрешения конфликта.
Вторая поправка призывает добавить в текст призыв "начать мирные переговоры". Также Минск предлагает добавить положение, в котором бы говорилось, что Генассамблея "призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта".
Поправка также призывает страны ООН заниматься коренными причинами конфликта на Украине, в том числе "резонными обеспокоенностями стран-членов в сфере безопасности".