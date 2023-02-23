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Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 18.15 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T20:33

2023-02-23T20:33

2023-02-23T20:33

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

петровский район

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 - населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район, нато, происшествия