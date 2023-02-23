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При обстреле Буденновского района Донецка погибла женщина - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/obstrel-1854017600.html
При обстреле Буденновского района Донецка погибла женщина
При обстреле Буденновского района Донецка погибла женщина - РИА Новости, 23.02.2023
При обстреле Буденновского района Донецка погибла женщина
Женщина погибла при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:58
2023-02-23T18:14
специальная военная операция на украине
происшествия
буденновский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным ведомства, по указанному адресу зафиксировано прямое попадание ракеты в многоквартирный жилой дом.Ведомство зафиксировало обстрел Буденновского района Донецка в 11.15. Тогда по нему и соседнему Пролетарскому району было выпущено шесть ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230223/spetsoperatsiya-1854006069.html
буденновский район
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происшествия, буденновский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Буденновский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
17:58 23.02.2023 (обновлено: 18:14 23.02.2023)
 
При обстреле Буденновского района Донецка погибла женщина

Представительство ДНР: при обстреле Буденновского района Донецка погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк, Буденновский район - по улице Октября, 22 "а" погибла женщина 1950 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
По данным ведомства, по указанному адресу зафиксировано прямое попадание ракеты в многоквартирный жилой дом.
Ведомство зафиксировало обстрел Буденновского района Донецка в 11.15. Тогда по нему и соседнему Пролетарскому району было выпущено шесть ракет из РСЗО.
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Вчера, 17:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.02.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБуденновский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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