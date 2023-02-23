https://ria.ru/20230223/obstrel-1854017600.html
При обстреле Буденновского района Донецка погибла женщина
При обстреле Буденновского района Донецка погибла женщина - РИА Новости, 23.02.2023
При обстреле Буденновского района Донецка погибла женщина
Женщина погибла при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:58
2023-02-23T17:58
2023-02-23T18:14
специальная военная операция на украине
происшествия
буденновский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным ведомства, по указанному адресу зафиксировано прямое попадание ракеты в многоквартирный жилой дом.Ведомство зафиксировало обстрел Буденновского района Донецка в 11.15. Тогда по нему и соседнему Пролетарскому району было выпущено шесть ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230223/spetsoperatsiya-1854006069.html
буденновский район
донецк
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происшествия, буденновский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Буденновский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
17:58 23.02.2023 (обновлено: 18:14 23.02.2023)
При обстреле Буденновского района Донецка погибла женщина
Представительство ДНР: при обстреле Буденновского района Донецка погибла женщина