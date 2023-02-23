https://ria.ru/20230223/obstrel-1854005952.html

Раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице

Раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице - РИА Новости, 23.02.2023

Раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице

Раненая при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:41

2023-02-23T16:41

2023-02-23T16:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Раненая при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР."Скончалась в больнице", - сообщили агентству в пресс-службе.Ранее министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что три сотрудника скорой помощи погибли при обстреле Донецка, ещё одна была ранена, врачи боролись за ее жизнь.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, донецк, происшествия