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Раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/obstrel-1854005952.html
Раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице
Раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице - РИА Новости, 23.02.2023
Раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице
Раненая при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:41
2023-02-23T16:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Раненая при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР."Скончалась в больнице", - сообщили агентству в пресс-службе.Ранее министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что три сотрудника скорой помощи погибли при обстреле Донецка, ещё одна была ранена, врачи боролись за ее жизнь.
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донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
16:41 23.02.2023 (обновлено: 16:56 23.02.2023)
 
Раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице

Минздрав ДНР: раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Раненая при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
"Скончалась в больнице", - сообщили агентству в пресс-службе.
Ранее министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что три сотрудника скорой помощи погибли при обстреле Донецка, ещё одна была ранена, врачи боролись за ее жизнь.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествия
 
 
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