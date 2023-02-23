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Раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице
Раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице - РИА Новости, 23.02.2023
Раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице
Раненая при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:41
2023-02-23T16:41
2023-02-23T16:56
специальная военная операция на украине
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донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Раненая при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР."Скончалась в больнице", - сообщили агентству в пресс-службе.Ранее министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что три сотрудника скорой помощи погибли при обстреле Донецка, ещё одна была ранена, врачи боролись за ее жизнь.
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
16:41 23.02.2023 (обновлено: 16:56 23.02.2023)
Раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице
Минздрав ДНР: раненная при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи умерла в больнице