https://ria.ru/20230223/obstrel-1853992029.html

Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.02.2023

Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Десять человек личного состава МЧС ДНР пострадали из-за обстрела украинскими войсками Донецка. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:27

2023-02-23T15:27

2023-02-23T16:14

специальная военная операция на украине

донецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Десять человек личного состава МЧС ДНР пострадали из-за обстрела украинскими войсками Донецка."Сегодня во время выполнения задач по предназначению под обстрелом оказались два отделения 6 пожарно-спасательной части в Петровском районе Донецка... Пострадали 10 человек личного состава МЧС", - написало ведомство в телеграм-канале.Отмечается, что пострадавших госпитализировали.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

донецк

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2023

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донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия