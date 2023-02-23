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Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.02.2023
Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Десять человек личного состава МЧС ДНР пострадали из-за обстрела украинскими войсками Донецка. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:27
2023-02-23T15:27
2023-02-23T16:14
специальная военная операция на украине
донецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Десять человек личного состава МЧС ДНР пострадали из-за обстрела украинскими войсками Донецка."Сегодня во время выполнения задач по предназначению под обстрелом оказались два отделения 6 пожарно-спасательной части в Петровском районе Донецка... Пострадали 10 человек личного состава МЧС", - написало ведомство в телеграм-канале.Отмечается, что пострадавших госпитализировали.
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html
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донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
15:27 23.02.2023 (обновлено: 16:14 23.02.2023)
Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
МЧС: десять человек личного состава пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками