https://ria.ru/20230223/obstrel-1853989810.html
При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина
При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина - РИА Новости, 23.02.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:18
2023-02-23T15:18
2023-02-23T15:21
петровский район
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района на улице Магдебургская погибла женщина. Ее анкетные данные устанавливаются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.В четверг Кулемзин сообщал, что мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска три раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и 23 ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20230223/obstrel-1853977827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк)
Петровский район, Донецк, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк)
15:18 23.02.2023 (обновлено: 15:21 23.02.2023)
При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина
Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками