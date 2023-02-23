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При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина - РИА Новости, 23.02.2023
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При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина
При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина - РИА Новости, 23.02.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:18
2023-02-23T15:21
петровский район
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района на улице Магдебургская погибла женщина. Ее анкетные данные устанавливаются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.В четверг Кулемзин сообщал, что мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска три раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и 23 ракеты из РСЗО.
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петровский район
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петровский район, донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк)
Петровский район, Донецк, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк)
15:18 23.02.2023 (обновлено: 15:21 23.02.2023)
 
При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина

Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкна, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ
Окна, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Окна, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района на улице Магдебургская погибла женщина. Ее анкетные данные устанавливаются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
В четверг Кулемзин сообщал, что мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска три раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и 23 ракеты из РСЗО.
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Вчера, 13:59
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
 
Петровский районДонецкПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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