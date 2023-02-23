https://ria.ru/20230223/obstrel-1853989810.html

При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина

При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина - РИА Новости, 23.02.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина

Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:18

2023-02-23T15:18

2023-02-23T15:21

петровский район

донецк

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района на улице Магдебургская погибла женщина. Ее анкетные данные устанавливаются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.В четверг Кулемзин сообщал, что мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска три раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и 23 ракеты из РСЗО.

https://ria.ru/20230223/obstrel-1853977827.html

петровский район

донецк

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Екатерина Зайцева

петровский район, донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк)