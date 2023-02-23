Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/obstrel-1853977827.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.02.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:59
2023-02-23T13:59
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района сегодня днем ранения получил мужчина 1957 года рождения. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №14", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20230223/vrach-1853976933.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
13:59 23.02.2023
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мэр Кулемзин: мужчина пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района сегодня днем ранения получил мужчина 1957 года рождения. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №14", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три ракеты из РСЗО.
Офтальмолог из Москвы о своей помощи больницам Донбасса - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 13:55
Московский офтальмолог рассказал о помощи больницам Донбасса
 
ДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала