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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.02.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:59

2023-02-23T13:59

2023-02-23T13:59

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района сегодня днем ранения получил мужчина 1957 года рождения. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №14", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три ракеты из РСЗО.

https://ria.ru/20230223/vrach-1853976933.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия