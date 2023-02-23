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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.02.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:59
2023-02-23T13:59
2023-02-23T13:59
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района сегодня днем ранения получил мужчина 1957 года рождения. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №14", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20230223/vrach-1853976933.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мэр Кулемзин: мужчина пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка