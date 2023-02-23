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Украинские войска ночью обстреляли левобережье Днепра

Украинские войска ночью обстреляли левобережье Днепра - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские войска ночью обстреляли левобережье Днепра

Украинские боевики на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алёшки и окрестные сёла на левом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:41

2023-02-23T12:41

2023-02-23T12:41

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 фев - РИА Новости. Украинские боевики на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алёшки и окрестные сёла на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности около 50 снарядов, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Голая Пристань, Алешки, Софиевка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 48 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230222/saldo-1853775392.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , новая каховка, каховка, вооруженные силы украины