https://ria.ru/20230223/obstrel-1853963433.html
Украинские войска ночью обстреляли левобережье Днепра
Украинские войска ночью обстреляли левобережье Днепра - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские войска ночью обстреляли левобережье Днепра
Украинские боевики на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алёшки и окрестные сёла на левом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:41
2023-02-23T12:41
2023-02-23T12:41
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 фев - РИА Новости. Украинские боевики на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алёшки и окрестные сёла на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности около 50 снарядов, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Голая Пристань, Алешки, Софиевка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 48 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230222/saldo-1853775392.html
херсонская область
новая каховка
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , новая каховка, каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска ночью обстреляли левобережье Днепра
Экстренные службы: украинские военные выпустили 48 снарядов по городам левобережья Днепра
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 фев - РИА Новости. Украинские боевики на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алёшки и окрестные сёла на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности около 50 снарядов, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Голая Пристань, Алешки, Софиевка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 48 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.