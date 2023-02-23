https://ria.ru/20230223/neft-1854024407.html

Путин подписал закон об ограничении дисконта на российскую нефть Urals

Путин подписал закон об ограничении дисконта на российскую нефть Urals - РИА Новости, 23.02.2023

Путин подписал закон об ограничении дисконта на российскую нефть Urals

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:44

2023-02-23T18:44

2023-02-23T18:44

экономика

россия

цены на нефть

владимир путин

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

евросоюз

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье. Если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. Аналогичным образом в мае стоимость Urals для расчета налогов определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне - 28 долларов, а с июля - 25 долларов. Если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals. Переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит нефтяным компаниям адаптироваться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals, пояснял Минфин. Сейчас цена российской нефти марки Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжает использовать котировку Argus, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки. Также законом скорректированы параметры демпфирующего механизма, призванного сдерживать внутренние цены на топливо. Сейчас цена экспортной альтернативы в формуле демпфера по бензину рассчитывается с учетом понижательного коэффициента, равного дисконту на Urals относительно Brent. Закон ограничивает этот дисконт с января по март 20 долларами за баррель, а с апреля до конца 2025 года - 25 долларами. Для дизеля с апреля до конца 2023 года в расчет экспортной цены в формуле демпфера вводится дисконт в 10 долларов. Данные поправки были разработаны после поручения Путина сделать так, чтобы дисконт на российскую нефть, возникший из-за санкций, не создавал проблем бюджету. Замглавы Минфина Алексей Сазанов подчеркивал, что корректировка нефтяного налогообложения нужна не для дополнительных доходов бюджета, а чтобы сохранить в нем в 2023 году ориентировочно 660 миллиардов рублей. Закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20230222/neft-1853902782.html

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экономика, россия, цены на нефть, владимир путин, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз