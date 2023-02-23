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Небензя: виновные в подрыве "Северных потоков" ответят в любом случае - РИА Новости, 23.02.2023
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Небензя: виновные в подрыве "Северных потоков" ответят в любом случае
Небензя: виновные в подрыве "Северных потоков" ответят в любом случае - РИА Новости, 23.02.2023
Небензя: виновные в подрыве "Северных потоков" ответят в любом случае
Виновные в подрыве "Северных потоков" не смогут избежать ответственности за происшествие, заявил на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН постпред России при РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T00:31
2023-02-23T10:42
в мире
сша
россия
украина
василий небензя
джо байден
оон
северный поток
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ООН, 23 фев — РИА Новости. Виновные в подрыве "Северных потоков" не смогут избежать ответственности за происшествие, заявил на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН постпред России при организации Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что Запад все активнее вовлекается в конфликт на Украине. Последствия этого вмешательства при этом становятся заметными повсюду, указал постпред.Восьмого февраля американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании аварии на "Северных потоках". По его информации, летом 2022 года, во время учений НАТО Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.
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в мире, сша, россия, украина, василий небензя, джо байден, оон, северный поток
В мире, США, Россия, Украина, Василий Небензя, Джо Байден, ООН, Северный поток
00:31 23.02.2023 (обновлено: 10:42 23.02.2023)
 
Небензя: виновные в подрыве "Северных потоков" ответят в любом случае

Постпред России при ООН Небензя: виновным в подрыве "Северных потоков" придется ответить

© AFP 2023 / Timothy A. ClaryПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / Timothy A. Clary
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев — РИА Новости. Виновные в подрыве "Северных потоков" не смогут избежать ответственности за происшествие, заявил на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН постпред России при организации Василий Небензя.
Дипломат подчеркнул, что Запад все активнее вовлекается в конфликт на Украине. Последствия этого вмешательства при этом становятся заметными повсюду, указал постпред.
"От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва "Северного потока", за который, разумеется, придется ответить в любом случае", — пояснил Небензя.
Восьмого февраля американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании аварии на "Северных потоках". По его информации, летом 2022 года, во время учений НАТО Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 23:53
Небензя назвал западный проект резолюции ООН по Украине антироссийским
 
В миреСШАРоссияУкраинаВасилий НебензяДжо БайденООНСеверный поток
 
 
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