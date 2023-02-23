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Небензя: виновные в подрыве "Северных потоков" ответят в любом случае

Небензя: виновные в подрыве "Северных потоков" ответят в любом случае - РИА Новости, 23.02.2023

Небензя: виновные в подрыве "Северных потоков" ответят в любом случае

Виновные в подрыве "Северных потоков" не смогут избежать ответственности за происшествие, заявил на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН постпред России при РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T00:31

2023-02-23T00:31

2023-02-23T10:42

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северный поток

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ООН, 23 фев — РИА Новости. Виновные в подрыве "Северных потоков" не смогут избежать ответственности за происшествие, заявил на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН постпред России при организации Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что Запад все активнее вовлекается в конфликт на Украине. Последствия этого вмешательства при этом становятся заметными повсюду, указал постпред.Восьмого февраля американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании аварии на "Северных потоках". По его информации, летом 2022 года, во время учений НАТО Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.

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