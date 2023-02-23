00:31 23.02.2023 (обновлено: 10:42 23.02.2023)
Небензя: виновные в подрыве "Северных потоков" ответят в любом случае
Постпред России при ООН Небензя: виновным в подрыве "Северных потоков" придется ответить
© AFP 2023 / Timothy A. ClaryПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН
ООН, 23 фев — РИА Новости. Виновные в подрыве "Северных потоков" не смогут избежать ответственности за происшествие, заявил на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН постпред России при организации Василий Небензя.
Дипломат подчеркнул, что Запад все активнее вовлекается в конфликт на Украине. Последствия этого вмешательства при этом становятся заметными повсюду, указал постпред.
"От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва "Северного потока", за который, разумеется, придется ответить в любом случае", — пояснил Небензя.
Восьмого февраля американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании аварии на "Северных потоках". По его информации, летом 2022 года, во время учений НАТО Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.