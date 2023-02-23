11:41 23.02.2023 (обновлено: 11:44 23.02.2023)
Восстановить железнодорожную часть Крымского моста планируют в июле
Хуснуллин: восстановить поврежденную железнодорожную часть Крымского моста могут в июле
© Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанкНадвижка третьего пролета левой автодорожной части Крымского моста
© Пресс-служба Росавтодор
Надвижка третьего пролета левой автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В настоящее время осуществляется сборка конструктивных элементов и идет подготовка для их монтажа. Работы ведутся круглосуточно в две смены, задействованы 305 человек и 32 единицы техники. Весь необходимый объем металлоконструкций – а это 524 тонны – поставлен, и больше половины пролетных строений уже собрано", – приводит слова Хуснуллина его пресс-служба.
По его словам, завершить эти работы "планируется в июле".
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.