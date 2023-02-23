https://ria.ru/20230223/most-1853952763.html

Восстановить железнодорожную часть Крымского моста планируют в июле

Восстановить железнодорожную часть Крымского моста планируют в июле - РИА Новости, 23.02.2023

Восстановить железнодорожную часть Крымского моста планируют в июле

Завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T11:41

2023-02-23T11:41

2023-02-23T11:44

марат хуснуллин

крымский мост

общество

россия

керченский пролив

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."В настоящее время осуществляется сборка конструктивных элементов и идет подготовка для их монтажа. Работы ведутся круглосуточно в две смены, задействованы 305 человек и 32 единицы техники. Весь необходимый объем металлоконструкций – а это 524 тонны – поставлен, и больше половины пролетных строений уже собрано", – приводит слова Хуснуллина его пресс-служба.По его словам, завершить эти работы "планируется в июле".На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.

https://ria.ru/20230223/most-1853950404.html

россия

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

марат хуснуллин, крымский мост, общество, россия, керченский пролив