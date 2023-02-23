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Восстановить железнодорожную часть Крымского моста планируют в июле - РИА Новости, 23.02.2023
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Восстановить железнодорожную часть Крымского моста планируют в июле
Восстановить железнодорожную часть Крымского моста планируют в июле - РИА Новости, 23.02.2023
Восстановить железнодорожную часть Крымского моста планируют в июле
Завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:41
2023-02-23T11:44
марат хуснуллин
крымский мост
общество
россия
керченский пролив
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."В настоящее время осуществляется сборка конструктивных элементов и идет подготовка для их монтажа. Работы ведутся круглосуточно в две смены, задействованы 305 человек и 32 единицы техники. Весь необходимый объем металлоконструкций – а это 524 тонны – поставлен, и больше половины пролетных строений уже собрано", – приводит слова Хуснуллина его пресс-служба.По его словам, завершить эти работы "планируется в июле".На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
https://ria.ru/20230223/most-1853950404.html
россия
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марат хуснуллин, крымский мост, общество, россия, керченский пролив
Марат Хуснуллин, Крымский мост, Общество, Россия, Керченский пролив
11:41 23.02.2023 (обновлено: 11:44 23.02.2023)
 
Восстановить железнодорожную часть Крымского моста планируют в июле

Хуснуллин: восстановить поврежденную железнодорожную часть Крымского моста могут в июле

© Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанкНадвижка третьего пролета левой автодорожной части Крымского моста
Надвижка третьего пролета левой автодорожной части Крымского моста
© Пресс-служба Росавтодор
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Надвижка третьего пролета левой автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В настоящее время осуществляется сборка конструктивных элементов и идет подготовка для их монтажа. Работы ведутся круглосуточно в две смены, задействованы 305 человек и 32 единицы техники. Весь необходимый объем металлоконструкций – а это 524 тонны – поставлен, и больше половины пролетных строений уже собрано", – приводит слова Хуснуллина его пресс-служба.
По его словам, завершить эти работы "планируется в июле".
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
Автомобильное движение по Крымскому мосту
11:26
Все полосы Крымского моста открыли для движения раньше срока
 
Марат ХуснуллинКрымский мостОбществоРоссияКерченский пролив
 
 
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