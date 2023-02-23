Городские службы Москвы работают в усиленном режиме в длинные выходные
Заммэра Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме в длинные выходные
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкПраздничное украшение ко Дню защитника Отечества у здания Министерства обороны РФ в Москве
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества у здания Министерства обороны РФ в Москве
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме в длинные выходные, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, сообщается в Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 23 по 26 февраля включительно, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – цитируются в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находится 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.
Сообщается, что усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Теплоснабжение столицы в условиях низких температур воздуха осуществляется в штатном режиме.
"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – цитируют в сообщении Бирюкова.
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