https://ria.ru/20230223/moskva-1853949680.html

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме в длинные выходные

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме в длинные выходные - РИА Новости, 23.02.2023

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме в длинные выходные

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме в длинные выходные, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T11:18

2023-02-23T11:18

2023-02-23T11:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме в длинные выходные, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, сообщается в Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находится 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Сообщается, что усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Теплоснабжение столицы в условиях низких температур воздуха осуществляется в штатном режиме. "В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – цитируют в сообщении Бирюкова.

https://ria.ru/20230214/parkovka-1851991737.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков