https://ria.ru/20230223/moldaviya-1854008080.html
Подоляк обвинил Россию в намерении спровоцировать кризис в Молдавии
Подоляк обвинил Россию в намерении спровоцировать кризис в Молдавии - РИА Новости, 23.02.2023
Подоляк обвинил Россию в намерении спровоцировать кризис в Молдавии
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия намерена спровоцировать политический кризис в Молдавии, отвлекая таким образом... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:00
2023-02-23T17:00
2023-02-23T17:00
в мире
молдавия
россия
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
игорь додон
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РИМ, 23 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия намерена спровоцировать политический кризис в Молдавии, отвлекая таким образом внимание от конфликта на Украине. "Россия хочет спровоцировать политический кризис, вызвать серьезные протесты в Кишиневе, разжечь внутренние конфликты в Молдове… Таким образом, Москва хочет отвлечь внимание от украинского конфликта", - заявил он в четверг в интервью итальянскому новостному телеканалу RaiNews24.Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, включая националистов "Азова"*. Власти Молдавии заявили, что не могут подтвердить эту информацию. Бывший молдавский президент Игорь Додон в четверг заявил, что любые действия Киева в сторону непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230223/pridnestrove-1853986424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, игорь додон
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Игорь Додон
Подоляк обвинил Россию в намерении спровоцировать кризис в Молдавии
Советник главы офиса Зеленского Подоляк обвинил Россию в желании разжечь кризис в Молдавии