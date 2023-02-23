https://ria.ru/20230223/moldaviya-1854008080.html

Подоляк обвинил Россию в намерении спровоцировать кризис в Молдавии

Подоляк обвинил Россию в намерении спровоцировать кризис в Молдавии - РИА Новости, 23.02.2023

Подоляк обвинил Россию в намерении спровоцировать кризис в Молдавии

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия намерена спровоцировать политический кризис в Молдавии, отвлекая таким образом... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:00

2023-02-23T17:00

2023-02-23T17:00

в мире

молдавия

россия

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

игорь додон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829404889_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_eae0456001d67786975a5baddc94d820.jpg

РИМ, 23 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия намерена спровоцировать политический кризис в Молдавии, отвлекая таким образом внимание от конфликта на Украине. "Россия хочет спровоцировать политический кризис, вызвать серьезные протесты в Кишиневе, разжечь внутренние конфликты в Молдове… Таким образом, Москва хочет отвлечь внимание от украинского конфликта", - заявил он в четверг в интервью итальянскому новостному телеканалу RaiNews24.Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, включая националистов "Азова"*. Власти Молдавии заявили, что не могут подтвердить эту информацию. Бывший молдавский президент Игорь Додон в четверг заявил, что любые действия Киева в сторону непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230223/pridnestrove-1853986424.html

молдавия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, игорь додон