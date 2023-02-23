Рейтинг@Mail.ru
Додон предостерег Киев против любых шагов в сторону Приднестровья - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853956437.html
Додон предостерег Киев против любых шагов в сторону Приднестровья
Додон предостерег Киев против любых шагов в сторону Приднестровья - РИА Новости, 23.02.2023
Додон предостерег Киев против любых шагов в сторону Приднестровья
Любые действия Киева в отношении непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии, считает бывший президент... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:01
2023-02-23T12:45
в мире
молдавия
игорь додон
украина
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95534652a85dba1789c48161046ae86e.jpg
КИШИНЕВ, 23 фев — РИА Новости. Любые действия Киева в отношении непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии, считает бывший президент Игорь Додон. "Решение по Приднестровью мы сами найдем. Это наша страна, и мы мирно решим эту проблему. Не так, как украинцы хотят — ввести войска и так далее. Любой шаг со стороны Украины в сторону Приднестровья будет агрессией против Молдавии", — написал он в Telegram-канале.Додон обратился к украинцами и призвал их решать собственные проблемы вместо того, чтобы пытаться помочь Молдавии. Сегодня утром российское Минобороны заявило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. Задействовать в ней планируется подразделения ВСУ, в том числе боевиков нацбата "Азов"*. В Кишиневе заявили, что не могут подтвердить эту информацию.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853939010.html
молдавия
украина
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36fbcbabfd6ed89118405829389e1de3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, игорь додон, украина, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Украина, Приднестровская Молдавская Республика
12:01 23.02.2023 (обновлено: 12:45 23.02.2023)
 
Додон предостерег Киев против любых шагов в сторону Приднестровья

Экс-президент Додон: любой шаг Киева в сторону ПМР станет агрессией против Молдавии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 фев — РИА Новости. Любые действия Киева в отношении непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии, считает бывший президент Игорь Додон.
"Решение по Приднестровью мы сами найдем. Это наша страна, и мы мирно решим эту проблему. Не так, как украинцы хотят — ввести войска и так далее. Любой шаг со стороны Украины в сторону Приднестровья будет агрессией против Молдавии", — написал он в Telegram-канале.
Додон обратился к украинцами и призвал их решать собственные проблемы вместо того, чтобы пытаться помочь Молдавии.
Сегодня утром российское Минобороны заявило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. Задействовать в ней планируется подразделения ВСУ, в том числе боевиков нацбата "Азов"*. В Кишиневе заявили, что не могут подтвердить эту информацию.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Герб Молдавии на трибуне перед началом брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
10:16
Власти Молдавии отреагировали на предупреждения о провокации в ПМР
 
В миреМолдавияИгорь ДодонУкраинаПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала