https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853956437.html

Додон предостерег Киев против любых шагов в сторону Приднестровья

Додон предостерег Киев против любых шагов в сторону Приднестровья - РИА Новости, 23.02.2023

Додон предостерег Киев против любых шагов в сторону Приднестровья

Любые действия Киева в отношении непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии, считает бывший президент... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:01

2023-02-23T12:01

2023-02-23T12:45

в мире

молдавия

игорь додон

украина

приднестровская молдавская республика

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КИШИНЕВ, 23 фев — РИА Новости. Любые действия Киева в отношении непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии, считает бывший президент Игорь Додон. "Решение по Приднестровью мы сами найдем. Это наша страна, и мы мирно решим эту проблему. Не так, как украинцы хотят — ввести войска и так далее. Любой шаг со стороны Украины в сторону Приднестровья будет агрессией против Молдавии", — написал он в Telegram-канале.Додон обратился к украинцами и призвал их решать собственные проблемы вместо того, чтобы пытаться помочь Молдавии. Сегодня утром российское Минобороны заявило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. Задействовать в ней планируется подразделения ВСУ, в том числе боевиков нацбата "Азов"*. В Кишиневе заявили, что не могут подтвердить эту информацию.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853939010.html

молдавия

украина

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, игорь додон, украина, приднестровская молдавская республика