https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853956437.html
Додон предостерег Киев против любых шагов в сторону Приднестровья
Додон предостерег Киев против любых шагов в сторону Приднестровья - РИА Новости, 23.02.2023
Додон предостерег Киев против любых шагов в сторону Приднестровья
Любые действия Киева в отношении непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии, считает бывший президент... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:01
2023-02-23T12:01
2023-02-23T12:45
в мире
молдавия
игорь додон
украина
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 23 фев — РИА Новости. Любые действия Киева в отношении непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии, считает бывший президент Игорь Додон. "Решение по Приднестровью мы сами найдем. Это наша страна, и мы мирно решим эту проблему. Не так, как украинцы хотят — ввести войска и так далее. Любой шаг со стороны Украины в сторону Приднестровья будет агрессией против Молдавии", — написал он в Telegram-канале.Додон обратился к украинцами и призвал их решать собственные проблемы вместо того, чтобы пытаться помочь Молдавии. Сегодня утром российское Минобороны заявило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. Задействовать в ней планируется подразделения ВСУ, в том числе боевиков нацбата "Азов"*. В Кишиневе заявили, что не могут подтвердить эту информацию.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853939010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон, украина, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Украина, Приднестровская Молдавская Республика
12:01 23.02.2023 (обновлено: 12:45 23.02.2023)
Додон предостерег Киев против любых шагов в сторону Приднестровья
Экс-президент Додон: любой шаг Киева в сторону ПМР станет агрессией против Молдавии
КИШИНЕВ, 23 фев — РИА Новости.
Любые действия Киева в отношении непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии, считает
бывший президент Игорь Додон.
"Решение по Приднестровью мы сами найдем. Это наша страна, и мы мирно решим эту проблему. Не так, как украинцы хотят — ввести войска и так далее. Любой шаг со стороны Украины в сторону Приднестровья будет агрессией против Молдавии", — написал он в Telegram-канале.
Додон обратился к украинцами и призвал их решать собственные проблемы вместо того, чтобы пытаться помочь Молдавии.
Сегодня утром российское Минобороны заявило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. Задействовать в ней планируется подразделения ВСУ, в том числе боевиков нацбата "Азов"*. В Кишиневе заявили, что не могут подтвердить эту информацию.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.