https://ria.ru/20230223/mir-1854044788.html

Поставки оружия Киеву не приносят мира, заявил китайский дипломат

Поставки оружия Киеву не приносят мира, заявил китайский дипломат - РИА Новости, 23.02.2023

Поставки оружия Киеву не приносят мира, заявил китайский дипломат

Прошедший год показал, что поставки оружия Киеву не приносят мир на Украину, переговоры – единственный путь к урегулированию, заявил на заседании чрезвычайной... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T21:17

2023-02-23T21:17

2023-02-23T21:17

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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нато

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ООН, 23 фев – РИА Новости. Прошедший год показал, что поставки оружия Киеву не приносят мир на Украину, переговоры – единственный путь к урегулированию, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии зампостпреда КНР при ООН Дай Бин. "Международное сообщество должно прилагать все усилия для того, чтобы способствовать мирным переговорам. Год украинского кризиса показал, что отправка вооружений не приносит мира и расширение боевых действий лишь заставляет платить более высокую цену мирное население", - сказал Дай Бин. "Мы не должны отказываться от перспективы мирных переговоров", - указал дипломат, добавив, что переговоры – единственный путь к урегулированию. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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в мире, киев, россия, украина, сергей лавров, дмитрий песков, нато, оон