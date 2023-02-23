Рейтинг@Mail.ru
Поставки оружия Киеву не приносят мира, заявил китайский дипломат - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/mir-1854044788.html
Поставки оружия Киеву не приносят мира, заявил китайский дипломат
Поставки оружия Киеву не приносят мира, заявил китайский дипломат - РИА Новости, 23.02.2023
Поставки оружия Киеву не приносят мира, заявил китайский дипломат
Прошедший год показал, что поставки оружия Киеву не приносят мир на Украину, переговоры – единственный путь к урегулированию, заявил на заседании чрезвычайной... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:17
2023-02-23T21:17
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
сергей лавров
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843020233_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_73d216e252b6a8548d46e29a136bd952.jpg
ООН, 23 фев – РИА Новости. Прошедший год показал, что поставки оружия Киеву не приносят мир на Украину, переговоры – единственный путь к урегулированию, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии зампостпреда КНР при ООН Дай Бин. "Международное сообщество должно прилагать все усилия для того, чтобы способствовать мирным переговорам. Год украинского кризиса показал, что отправка вооружений не приносит мира и расширение боевых действий лишь заставляет платить более высокую цену мирное население", - сказал Дай Бин. "Мы не должны отказываться от перспективы мирных переговоров", - указал дипломат, добавив, что переговоры – единственный путь к урегулированию. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230223/istrebiteli-1854025954.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843020233_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea736d702c7f608351a23ac7dbce147c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, сергей лавров, дмитрий песков, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, ООН
21:17 23.02.2023
 
Поставки оружия Киеву не приносят мира, заявил китайский дипломат

Дипломат Дай Бин: год показал, что поставки оружия Киеву не приносят мир, нужны переговоры

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев – РИА Новости. Прошедший год показал, что поставки оружия Киеву не приносят мир на Украину, переговоры – единственный путь к урегулированию, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии зампостпреда КНР при ООН Дай Бин.
"Международное сообщество должно прилагать все усилия для того, чтобы способствовать мирным переговорам. Год украинского кризиса показал, что отправка вооружений не приносит мира и расширение боевых действий лишь заставляет платить более высокую цену мирное население", - сказал Дай Бин.
"Мы не должны отказываться от перспективы мирных переговоров", - указал дипломат, добавив, что переговоры – единственный путь к урегулированию.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский истребитель F-16 в небе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 18:54Специальная военная операция на Украине
США обсуждают возможные поставки истребителей нового поколения Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала