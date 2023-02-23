https://ria.ru/20230223/lukashenko-1853923131.html
Лукашенко заявил о готовности противостоять любым угрозам
Лукашенко заявил о готовности противостоять любым угрозам - РИА Новости, 23.02.2023
Лукашенко заявил о готовности противостоять любым угрозам
Вооруженные силы Белоруссии готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам, заявил президент страны Александр Лукашенко в поздравлении... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T07:40
2023-02-23T07:40
2023-02-23T07:42
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 23 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам, заявил президент страны Александр Лукашенко в поздравлении соотечественников с Днем защитников Отечества и 105-летием Вооруженных сил. Лукашенко выразил убеждение, что люди в погонах и впредь смогут твердо стоять на страже мира, защищая родной дом.
https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852712837.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
07:40 23.02.2023 (обновлено: 07:42 23.02.2023)
Лукашенко заявил о готовности противостоять любым угрозам
Лукашенко: белорусские военные готовы противостоять любым вызовам и угрозам