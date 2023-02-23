Лукашенко заявил о готовности противостоять любым угрозам

"За годы независимости нами были созданы боеспособные, высокомобильные, оснащенные новейшими образцами техники Вооруженные силы, которые готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам. Наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности, настоящей школой мужества для молодежи", — цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера.