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Лукашенко заявил о готовности противостоять любым угрозам - РИА Новости, 23.02.2023
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Лукашенко заявил о готовности противостоять любым угрозам
Лукашенко заявил о готовности противостоять любым угрозам - РИА Новости, 23.02.2023
Лукашенко заявил о готовности противостоять любым угрозам
Вооруженные силы Белоруссии готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам, заявил президент страны Александр Лукашенко в поздравлении... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T07:40
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в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 23 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам, заявил президент страны Александр Лукашенко в поздравлении соотечественников с Днем защитников Отечества и 105-летием Вооруженных сил. Лукашенко выразил убеждение, что люди в погонах и впредь смогут твердо стоять на страже мира, защищая родной дом.
https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852712837.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
07:40 23.02.2023 (обновлено: 07:42 23.02.2023)
 
Лукашенко заявил о готовности противостоять любым угрозам

Лукашенко: белорусские военные готовы противостоять любым вызовам и угрозам

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам, заявил президент страны Александр Лукашенко в поздравлении соотечественников с Днем защитников Отечества и 105-летием Вооруженных сил.

"За годы независимости нами были созданы боеспособные, высокомобильные, оснащенные новейшими образцами техники Вооруженные силы, которые готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам. Наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности, настоящей школой мужества для молодежи", — цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко выразил убеждение, что люди в погонах и впредь смогут твердо стоять на страже мира, защищая родной дом.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 15:58Союзное государство
Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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