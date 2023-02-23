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Повреждение железной дороги в Крыму привело к задержке движения - РИА Новости, 23.02.2023
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Повреждение железной дороги в Крыму привело к задержке движения
Повреждение железной дороги в Крыму привело к задержке движения - РИА Новости, 23.02.2023
Повреждение железной дороги в Крыму привело к задержке движения
В Крыму временно приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна на участке от Симферополя к Севастополю, сообщило региональное... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:48
2023-02-23T23:21
происшествия
симферополь
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. В Крыму временно приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна на участке от Симферополя к Севастополю, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.Причины произошедшего не сообщаются.К месту ЧП были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа МЧС, а также ремонтная бригада Крымской железной дороги.Как уточнил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, сейчас ремонтные работы завершены, а движение восстановлено.
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симферополь
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происшествия, симферополь, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия
Происшествия, Симферополь, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия
21:48 23.02.2023 (обновлено: 23:21 23.02.2023)
 
Повреждение железной дороги в Крыму привело к задержке движения

МЧС заявило о задержке движения поездов в Крыму из-за повреждения железнодорожного полотна

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС
Нашивка сотрудника МЧС - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. В Крыму временно приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна на участке от Симферополя к Севастополю, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.
"23 февраля 2023 года в 19:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железно-дорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов", — говорится в заявлении.
Причины произошедшего не сообщаются.
К месту ЧП были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа МЧС, а также ремонтная бригада Крымской железной дороги.
Как уточнил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, сейчас ремонтные работы завершены, а движение восстановлено.
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ПроисшествияСимферопольСевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымРоссия
 
 
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