https://ria.ru/20230223/krym-1854047936.html

Повреждение железной дороги в Крыму привело к задержке движения

Повреждение железной дороги в Крыму привело к задержке движения - РИА Новости, 23.02.2023

Повреждение железной дороги в Крыму привело к задержке движения

В Крыму временно приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна на участке от Симферополя к Севастополю, сообщило региональное... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T21:48

2023-02-23T21:48

2023-02-23T23:21

происшествия

симферополь

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. В Крыму временно приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна на участке от Симферополя к Севастополю, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.Причины произошедшего не сообщаются.К месту ЧП были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа МЧС, а также ремонтная бригада Крымской железной дороги.Как уточнил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, сейчас ремонтные работы завершены, а движение восстановлено.

https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853746022.html

симферополь

севастополь

республика крым

россия

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происшествия, симферополь, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия