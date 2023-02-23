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Повреждение железной дороги в Крыму привело к задержке движения
Повреждение железной дороги в Крыму привело к задержке движения - РИА Новости, 23.02.2023
Повреждение железной дороги в Крыму привело к задержке движения
В Крыму временно приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна на участке от Симферополя к Севастополю, сообщило региональное... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:48
2023-02-23T21:48
2023-02-23T23:21
происшествия
симферополь
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. В Крыму временно приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна на участке от Симферополя к Севастополю, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.Причины произошедшего не сообщаются.К месту ЧП были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа МЧС, а также ремонтная бригада Крымской железной дороги.Как уточнил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, сейчас ремонтные работы завершены, а движение восстановлено.
https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853746022.html
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происшествия, симферополь, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия
Происшествия, Симферополь, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия
21:48 23.02.2023 (обновлено: 23:21 23.02.2023)
Повреждение железной дороги в Крыму привело к задержке движения
МЧС заявило о задержке движения поездов в Крыму из-за повреждения железнодорожного полотна