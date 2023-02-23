https://ria.ru/20230223/krym-1853998868.html

В Крыму отреагировали на взлом эфиров двух радиостанций

В Крыму отреагировали на взлом эфиров двух радиостанций - РИА Новости, 23.02.2023

В Крыму отреагировали на взлом эфиров двух радиостанций

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал взлом эфиров крымских радиостанций цифровым терактом, за которым стоят украинские... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:01

2023-02-23T16:01

2023-02-23T16:01

происшествия

роман чегринец

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал взлом эфиров крымских радиостанций цифровым терактом, за которым стоят украинские спецслужбы. В четверг были взломаны эфиры радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера". В отдельных районах Крыма вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. Вещание было оперативно прервано, а затем восстановлено уже в штатном режиме. По его мнению, на информационные атаки на Крым необходимо отвечать жёстко. "Враг понимает только силу", - подчеркнул Чегринец и добавил, что все инициаторы и исполнители подобных информационных атак на Крым обязательно сядут на скамью подсудимых и ответят за все на военном трибунале. Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка. Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего в среду, заявили РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций, которая привела к тому, что в прямом эфире шли сигналы воздушной тревоги, может быть репетицией информационного теракта в отношении электронных СМИ России, приуроченного ко Дню защитника Отечества. По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идёт фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий. Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.

https://ria.ru/20230223/radio-1853989904.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842085529.html

республика крым

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, роман чегринец, республика крым, украина