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Путин заявил о скором вхождении трех атомных подводных крейсеров в ВМФ
Путин заявил о скором вхождении трех атомных подводных крейсеров в ВМФ - РИА Новости, 23.02.2023
Путин заявил о скором вхождении трех атомных подводных крейсеров в ВМФ
Доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100 процентов после принятия в ВМФ атомного подводного крейсера... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T00:08
2023-02-23T00:08
2023-02-23T00:08
безопасность
россия
владимир путин
вмф рф
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100 процентов после принятия в ВМФ атомного подводного крейсера "Император Александр III", а еще три подобных крейсера пополнят флот в ближайшие годы, заявил президент РФ Владимир Путин. "С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера "Император Александр третий", доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В ближайшие годы боевой состав флота пополнять еще три крейсера данного проекта", - сказал Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества.
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безопасность, россия, владимир путин, вмф рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, ВМФ РФ
Путин заявил о скором вхождении трех атомных подводных крейсеров в ВМФ
Путин: в ближайшие годы боевой состав ВМФ пополнят еще три атомных подводных крейсера