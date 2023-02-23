https://ria.ru/20230223/kreyser-1853904409.html

Путин заявил о скором вхождении трех атомных подводных крейсеров в ВМФ

Путин заявил о скором вхождении трех атомных подводных крейсеров в ВМФ - РИА Новости, 23.02.2023

Путин заявил о скором вхождении трех атомных подводных крейсеров в ВМФ

Доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100 процентов после принятия в ВМФ атомного подводного крейсера... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T00:08

2023-02-23T00:08

2023-02-23T00:08

безопасность

россия

владимир путин

вмф рф

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100 процентов после принятия в ВМФ атомного подводного крейсера "Император Александр III", а еще три подобных крейсера пополнят флот в ближайшие годы, заявил президент РФ Владимир Путин. "С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера "Император Александр третий", доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В ближайшие годы боевой состав флота пополнять еще три крейсера данного проекта", - сказал Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества.

https://ria.ru/20230223/oboronosposobnost-1853903916.html

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безопасность, россия, владимир путин, вмф рф