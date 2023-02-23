https://ria.ru/20230223/konsultatsii-1853927907.html

В МИД рассказали о координации совместной работы России, Турции и Сирии

В МИД рассказали о координации совместной работы России, Турции и Сирии - РИА Новости, 23.02.2023

В МИД рассказали о координации совместной работы России, Турции и Сирии

РФ, Сирия и Турция на встрече по линии Минобороны в конце декабря прошлого года создали экспертный механизм для координации дальнейшей совместной работы, заявил РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T08:36

2023-02-23T08:36

2023-02-23T09:33

в мире

турция

сирия

россия

михаил богданов

башар асад

мевлют чавушоглу

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. РФ, Сирия и Турция на встрече по линии Минобороны в конце декабря прошлого года создали экспертный механизм для координации дальнейшей совместной работы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Вопрос содействия нормализации отношений между Сирией и Турцией был затронут в ходе саммита "астанинской тройки" в Тегеране летом прошлого года. В декабре президент (Турции Тайип) Эрдоган выступил с инициативой запуска многоуровневых консультаций представителей САР и Турции при содействии России, которые могли бы увенчаться встречей "в верхах". Мы ее энергично поддержали", - сказал Богданов. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне. В настоящее время, по словам Богданова, прорабатывается четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>

https://ria.ru/20230112/asad-1844486227.html

https://ria.ru/20221231/siriya-1842593184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сирия, россия, михаил богданов, башар асад, мевлют чавушоглу