https://ria.ru/20230223/konsultatsii-1853927907.html
В МИД рассказали о координации совместной работы России, Турции и Сирии
В МИД рассказали о координации совместной работы России, Турции и Сирии - РИА Новости, 23.02.2023
В МИД рассказали о координации совместной работы России, Турции и Сирии
РФ, Сирия и Турция на встрече по линии Минобороны в конце декабря прошлого года создали экспертный механизм для координации дальнейшей совместной работы, заявил РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T08:36
2023-02-23T08:36
2023-02-23T09:33
в мире
турция
сирия
россия
михаил богданов
башар асад
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. РФ, Сирия и Турция на встрече по линии Минобороны в конце декабря прошлого года создали экспертный механизм для координации дальнейшей совместной работы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Вопрос содействия нормализации отношений между Сирией и Турцией был затронут в ходе саммита "астанинской тройки" в Тегеране летом прошлого года. В декабре президент (Турции Тайип) Эрдоган выступил с инициативой запуска многоуровневых консультаций представителей САР и Турции при содействии России, которые могли бы увенчаться встречей "в верхах". Мы ее энергично поддержали", - сказал Богданов. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне. В настоящее время, по словам Богданова, прорабатывается четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>
https://ria.ru/20230112/asad-1844486227.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, россия, михаил богданов, башар асад, мевлют чавушоглу
В мире, Турция, Сирия, Россия, Михаил Богданов, Башар Асад, Мевлют Чавушоглу
08:36 23.02.2023 (обновлено: 09:33 23.02.2023)
В МИД рассказали о координации совместной работы России, Турции и Сирии
Богданов: Россия, Турция и Сирия создали экспертный механизм консультаций по линии военных
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. РФ, Сирия и Турция на встрече по линии Минобороны в конце декабря прошлого года создали экспертный механизм для координации дальнейшей совместной работы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Вопрос содействия нормализации отношений между Сирией и Турцией был затронут в ходе саммита "астанинской тройки" в Тегеране
летом прошлого года. В декабре президент (Турции Тайип) Эрдоган выступил с инициативой запуска многоуровневых консультаций представителей САР и Турции при содействии России, которые могли бы увенчаться встречей "в верхах". Мы ее энергично поддержали", - сказал Богданов.
"Двадцать восьмого декабря 2022 года в Москве
состоялась встреча министров обороны и руководителей разведслужб России, Турции и Сирии, в ходе которой были определены основные направления для продолжения совместной работы и создан экспертный механизм ее координации", - добавил он.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
В настоящее время, по словам Богданова, прорабатывается четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.